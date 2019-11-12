В Вологде пройдет круглый стол по проблемам производственного травматизма

Вопросы профилактики производственного травматизма, медицинской, социальной реабилитации пострадавших на производстве обсудят за «круглым столом».

14 ноября региональное отделение Фонда социального страхования и издание «Комсомольская правда"- Вологда» проведут «круглый стол» на тему «Государственные услуги Фонда социального страхования РФ: от профилактики производственного травматизма и профзаболеваний до возвращения работника к труду. Передовые технологии в медицинской, социальной и трудовой реабилитации пострадавших на производстве». Мероприятие пройдёт на базе регионального отделения Фонда по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 33.

В качестве спикеров выступят сотрудники Вологодского отделения Фонда, которые расскажут о применяемых мерах по сокращению производственного травматизма, о страховом обеспечении пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, о работе реабилитационных менеджеров. Также среди докладчиков - поставщики современных высокотехнологичных протезов - представители Вологодского протезно-ортопедического предприятия, работники крупнейшего медицинского учреждения города Череповца – медсанчасти «Северсталь», представители мирового лидера металлургической промышленности - АО «Северсталь Менеджмент».

В обсуждении вопросов, вынесенных на круглый стол, примут участие сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области, профсоюзных организаций, депутатского корпуса городской Думы, аппарата уполномоченного по правам человека в Вологодской области.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе «круглого стола», предварительно записавшись по телефону +7 921 714 99 10