Десятки вологжан получили бесплатно необходимые вещи

Десятки вологжан бесплатно получили необходимую одежду и обувь. Они смогли это сделать благодаря социальному проекту «Круговорот», в рамках которого в Вологде организован пункт выдачи вещей. Он находится на Зосимовской, 17. Очередная акция по выдаче одежды и обуви прошла в субботу, 9 ноября.

Посетители пункта выдачи могут выбрать любую одежду и обувьФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«У нас аншлаг каждую субботу, наверное, в течение последнего месяца. К нам приходит по 30-40 человек. Получателей стало гораздо больше. Самая активная суббота, когда за три часа мы отработали 48 человек. Причём мы считаем семьями, мы не считаем количество человек, на которое они получали вещи. Они берут не только для себя, но и для своих близких, например, для детей. Из районов люди тоже к нам приезжают», - рассказала корреспонденту КП руководитель социального проекта «Круговорот» Елена Сысоева.

Вологжане принимают активное участие в этом проекте. Именно они приносят вещи для нуждающихся в пункт выдачи.

В последнее время число нуждающихся в вещах увеличилосьФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я узнала, что есть такой проект и принесла сюда свои вещи. Мне главное, что их кто-то наденет, что я их не выкину, потому что вещи хорошие, в отличном состоянии. Некоторые выносят прямо на помойку, я считаю, что так делать не стоит. Ведь кому-то они могут пригодится. Я очень рада, что моими вещами кто-то воспользуется», - рассказала участница проекта Наталья Иванова.

«Я участвую в этом проекте не первый раз. У меня двое маленьких детей, они быстро вырастают из одежды, поэтому я собираю её и периодически привожу сюда. Мне не жаль этих вещей. Кому-то они пригодятся», - говорит вологжанка Кристина Сторожева.

В числе принесённых вологжанами в пункт выдачи вещей одежда, обувь, детские игрушки, книги. Их выдача происходит по записи каждую субботу с 9 до 11 часов.

Выдача осуществляется по предварительной записиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я пришла в пункт выдачи за вещами. У нас многодетная семья, денег постоянно не хватает. И проект «Круговорот» нам очень помогает, здесь можно взять вещи, чтобы одеть детей. Мне очень нравится, вещи все хорошие, можно носить», - поделилась с «Комсомолкой» Ирина Медведева.

Увеличивающийся наплыв получателей организаторы проекта «Круговорот» связывают с приближением зимы.

«Сейчас приносить к нам лучше только тёплые вещи, особенно необходимы мужские, потому что мужчин мы вообще не знаем во что одевать. Сегодня приходили мужчины и мы кое-как собрали для них одежду и обувь. Больше никому из мужчин мы помочь не можем. Также очень нужны тёплые женские куртки и обувь. Главное, чтобы всё было чистое, в хорошем состоянии», - пояснила Елена Сысоева.

В настоящее время особенно необходимы мужские тёплые вещиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Вся информация о проекте «Кроговорот» находится в его официальной группе.

Следующий приём и выдача вещей на Зосимовской, 17 пройдут в субботу, 16 ноября.