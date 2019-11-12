В Вологде покажут фильм о затопленнных деревнях Белозерья

В Вологде пройдет просмотр и обсуждение документального фильма "Незатопленные истории Белого озера". Его представит автор и режиссёр Анор Тукаева. Мероприятие состоится 18 ноября в 18 часов в Вологодской областной универсальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина, в зале редкой книги ( ул. Марии Ульяновой, дом 1).

Вход на мероприятие - свободный.

Автор и режиссёр фильма Анор Тукаева - учредитель Благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино», руководитель проекта по консервации затопленного храма-маяка в деревне Крохино, лауреат российских и международных наград в сфере культуры.

Вместе со спасением храма от разрушения волонтеры стали собирать документы об истории затопленного края.

Воспоминания переселенцев и легли в короткометражный документальный фильм «Незатопленные истории Белого озера».

Фильм интересен не только потомках тех, чьи сёла и деревени были уничтожены водой, но и всем, кто любит историю, Русский Север. Среди участников фильма жители Вологды, Белозерска, Санкт-Петербурга и даже Москвы. Сорванные с родных земель белозеры расселились, пожалуй, по всей стране.

Как рассказывает Анор Тукаева, в 1960-х годах десятки сёл и деревень Белозерья были затоплены при строительстве Волго-Балтийского водного пути. В масштабе всего Волго-Балта число затопленных населённых пунктов доходит до нескольких сотен. Затопленных на Белом озере деревень и сёл в масштабе страны – чуть, не более двадцати.

С 2012 года волонтеры записывали разговоры с переселенцами Белозерья и их потомками. Затопление коснулось их всех в разной мере: кто-то застал его в раннем детстве, кто-то — уже в зрелости. Казалось, что внезапно прерванная история этих мест и память о людях, которые тут жили, ушли под воду вместе с деревянными и каменными строениями. Но память об этих событиях жива в этих людях независимо от их возраста.

Символом этого погибающего времени стал храм, единственная уцелевшая постройка в затопленном селе Крохино. Он свидетель радости и грусти, беззаботного детства, плясок на берегу, вечерних посиделок, голода, труда в колхозе и, в конце концов, уничтожения всего, что составляло жизнь этих мест. И когда, казалось, храму было также суждено уйти под воду, наступила весна и приехали волонтёры из разных городов России — сохранять его жизнь. В 2018 году этот волонтерский проект получил специальный приз Международной премии Русского географического общества.

В фильме показаны два взгляда на проблему сохранения наследия и исторической памяти. Первый взгляд – это взгляд местных жителей, основанный на их жизненном опыте. Другой – взгляд волонтёров,которых ничего с этим местом ранее не связывало. Соприкосновение этих двух взглядов формирует актуальную картину восприятия наследия и памяти.

Вход на мероприятие - свободный.