Вологжане приняли участие в «Бегущих огнях»

Несколько десятков вологжан приняли участие в забеге «Бегущие огни». Он прошёл вечером в воскресенье, 3 ноября. Организатором спортивного мероприятия является общественная организация «Движение «О».

Перед стартом для участников провели разминкуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Старт и финиш «Бегущих огней» были сделаны на площади Революции. Перед забегом для всех пришедших организовали развлекательную программу. Также профессиональные инструкторы провели для участников разминку. Стартовали бегуны ровно в 20 часов. Их задача – преодолеть дистанцию 4 или 6 километров. Маршрут был проложен по центральной части города. Стоит отметить, что каждый участник забега проходил дистанцию с фонариком и светоотражателем. Таково основное правило «Бегущих огней».

Обязательное условие для участников - при себе иметь фонарики и светоотражателиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я тренер с многолетним стажем, мне 50 лет и я недавно начал тренироваться. Сегодня у меня получилось выиграть, но самых сильных соперников не было на дистанции. Так получается, что они по совместительству мои ученики, которые сейчас находятся на сборах и своих тренировках. Хочу выразить огромную благодарность Движению «О» за организацию сегодняшнего забега. Это просто здорово! Шесть километров я пробежал на драйве, на адреналине. Моя рекомендация – попробуйте сами», - поделился впечатлениями после финиша победитель на дистанции 6 километров, тренер группы бегунов Евгений Кошелев.

Организатор спортивного мероприятия - Движение "О"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Лучших определили в обеих дистанциях. Кроме того, уже по традиции организаторы провели конкурс на самый эффектный финиш, его победители тоже получили призы.

«Я увидел в соцсетях информацию про этот забег, так как я спортсмен: бегун, пловец и везде участвую, то решил попробовать. Я бежал четыре километра. Ощущения вообще кайф! Я впервые участвую в таком городском мероприятии. Это очень круто!» - рассказал корреспонденту «Комсомолки» один из участников забега Григорий Вельков.

В забеге две дистанции: 4 и 6 километровФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я пробежал шесть километров. Это для меня темповая тренировка перед полумарафоном, который пройдет первого декабря в Вологде. Я – спортсмен-любитель, бегу для себя, для здоровья, для движения. Всё супер, я очень удивлён, что так много людей собралось. Обычно после регистрации половина отметается. А в такую погоду ещё больше. Но сегодня, сами видите, ажиотаж, движение есть, всем нравится, даже с детьми люди пришли. Все радуются, все бегают», - рассказал один из участников «Бегущих огней» Роман Староверов.

Всего в забеге приняло участие около 80 человек. В их числе представители и старшего, и молодого поколения.

"Бегущие огни" проходят в Вологде регулярноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В целом всё прошло прекрасно. Всё, что мы задумали, у нас получилось. Подарки получили участники, которые заняли 1,2,3 места, а также те, кто придумал самый оригинальный финиш. Нам очень помогли наши спонсоры, которые предоставили машины для перевозки подарков, людей, воды и сладостей. Благодаря этому, у нас есть возможность всех участников напоить горячем чаем и накормить сладостями», - пояснила представитель организации Движение «О», одна из организаторов забега Екатерина Левичева.

Рядом с финишем были установлены столы, где участникам раздавали горячий чай.

После финиша всех участников угостили горячим чаем со сладостямиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Забег «Бегущие огни» проводится в Вологде регулярно. Следующий планируется на конец декабря. Стать его участником может каждый. Вся информация размещена на сайте Движения «О».