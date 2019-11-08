Собак в отрезанной водой вологодской деревне кормили картофельными очистками
В Вологодском районе глава района Сергей Жестянников пообещал не оставить без внимания людей, отрезанных водой.
На своей странице он пишет: "Доставили провиант и воду в Руново..."
Накануне вода в местной речке Тошне поднялась так, что затопила мостки - здесь их называют "лава".
Не забыты оказались и четырехлапые островитяне.
Путь к "большой земле" был полностью отрезан, вода с бешеной скоростью шла поверх лавы. Родственники забили тревогу: прорваться туда они не смогли, позвонили в ЕДДС, сообщив, что мост сорван...
Сотрудники муниципалитета сегодня отправились на помощь.
"Островитянам", а их на зиму осталось в деревне двое человек, передали продукты: консервы, крупы, воду. Позаботились и о четырех собаках. Они, в связи с невозможностью попасть в магазин, питались излишне диетически.
"Отдельное спасибо от Василия Максимовича за корм для собак, он очень сокрушался, что вчера уже пришлось кормить зверей картофельными очистками..." - передает Сергей Жестянников поклон всем, принявшим участие в экспедиции.
Как оказалось, посылку собрали родственники, а дополнительно гуманитарную помощь передали активисты ОНФ.
Фото со страницы Сергея Жестянникова "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU