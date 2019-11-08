2019-11-08T17:56:35+03:00
Общество

Собак в отрезанной водой вологодской деревне кормили картофельными очистками

Сегодня туда пришла помощь
Иван Чухнин
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Деревня Руново из-за паводка стала островной.Деревня Руново из-за паводка стала островной.
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В Вологодском районе глава района Сергей Жестянников пообещал не оставить без внимания людей, отрезанных водой.

На своей странице он пишет: "Доставили провиант и воду в Руново..."

Накануне вода в местной речке Тошне поднялась так, что затопила мостки - здесь их называют "лава".

Не забыты оказались и четырехлапые островитяне.

Не забыты оказались и четырехлапые островитяне.

Путь к "большой земле" был полностью отрезан, вода с бешеной скоростью шла поверх лавы. Родственники забили тревогу: прорваться туда они не смогли, позвонили в ЕДДС, сообщив, что мост сорван...

Сотрудники муниципалитета сегодня отправились на помощь.

"Островитянам", а их на зиму осталось в деревне двое человек, передали продукты: консервы, крупы, воду. Позаботились и о четырех собаках. Они, в связи с невозможностью попасть в магазин, питались излишне диетически.

"Отдельное спасибо от Василия Максимовича за корм для собак, он очень сокрушался, что вчера уже пришлось кормить зверей картофельными очистками..." - передает Сергей Жестянников поклон всем, принявшим участие в экспедиции.

Как оказалось, посылку собрали родственники, а дополнительно гуманитарную помощь передали активисты ОНФ.

Фото со страницы Сергея Жестянникова "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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