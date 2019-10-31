Благотворительный квартирник пройдет в Вологде

Вологжан приглашают на благотворительный музыкальный квартирник. Он состоится в субботу, 2 ноября. Организаторами мероприятия выступают творческое объединение «Квартирник в Райке» и Общество защиты животных «Велес».

Местом проведения мероприятия станет Городской Дворец культуры. В одном из его залов для пришедших выступят вологодские музыканты. Вход на концерт свободный. При этом зрители могут оказать помощь Обществу защиты животных «Велес». На квартирнике будет копилка, куда можно внести деньги. Также зоозащитники примут гуманитарную помощь.

«Некоторые люди идут на музыку, а некоторые люди идут помочь бездомным животным. Эти два потока пересекаются и получается, что зрители немного узнают о проблеме бездомных животных, так как мы поднимаем этот вопрос на квартирнике, а те, кто пришёл поддержать Общество защиты животных «Велес», знакомятся с новыми для них вологодскими музыкантами», - рассказала председатель правления Общества защиты животных «Велес» Ольга Клюквина.

Количество мест в зале ограничено (Фото:vk.com)

Благотворительный квартирник для нашего города мероприятие не новое. По словам организаторов, такой вид досуга пользуется популярностью у вологжан. На этот раз для посетителей выступят Дмитрий Маковецкий и кантри-гранж группа «Лесная вода».

«Уже достаточное количество музыкантов приняло участие в наших квартирниках. Мы приглашаем к сотрудничеству не только музыкальные коллективы, но и поэтов, всех, кто может уместиться в этот формат. Мы всем будем рады. Я думаю, что всем будет хорошо от того, что зрители познакомятся с творчеством вологжан и не только вологжан. Это могут быть какие-то заезжие группы. И абсолютно разные направления. Главное, чтобы это было по формату. На квартирниках собирается не только молодёжь, но и пожилые люди, поэтому нужно учитывать интересы всех», - пояснил руководитель творческого объединения «Квартирник в Райке», лидер группы «Лесная вода» Влад Заржицкий.

В качестве гуманитарной помощи бездомным животным можно приносить крупы, макароны, корма, средства по уходу, также ошейники, поводки, лотки, наполнители.

Добавим, что число мест в зале, где пройдёт благотворительный квартирник, ограничено. Начало мероприятия в 18.30.