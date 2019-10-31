Строительство Некрасовского моста не все вологжане приняли с энтузиазмом

Общественные слушания по строительству Некрасовского моста состоятся в Вологде. Вопрос о переносе объекта рассмотрят вологжане и власти города. Проблема вскрылась на встрече представителей Департамента градостроительства, Департамента городского хозяйства Вологды, компании-проектировщика и жителей домов, которых должно коснуться строительство моста.

Предполагалось, что путепровод соединит улицу Некрасова от перекрестка с ул. Чернышевского и Белозерский путепровод.

Разговоры о мосте ведутся почти 20 лет. Выполнены и оплачены два проекта. Но внезапно против высказались жители элитного поселка - Прибрежного.

Как сообщает администрация Вологды, по скорректированному проекту строительство моста планируется провести в три этапа: возведение двух полос моста, затем строительство еще двух полос, последнее - расширение самой улицы Некрасова.

«Начиная с 2000 года, в генплане города Вологды была предусмотрена трасса прохождения моста именно в створе ул. Некрасова. Новый генплан был утвержден в 2014 году, тогда же проект мостового сооружения прошел государственную экспертизу. Однако, когда стало ясно, что полноценного финансирования город получить не может, было принято решение строить мост не долгими очередями, а поэтапно», - пояснил заместитель начальника Департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Вологжане, поселившиеся в спокойном Прибрежном взволновали вопросы безопасности и экологической обстановки в их районе во время и после возведения моста.

«... крыши домов будут на уровне проезжей части моста. К нам же в окна будет дуть грязный воздух, выхлопы! Также будет очень шумно», - говорит вологжанин.

Проектировщики заявили, что будут поставлены специальные шумозащитные экраны, высота которых будет составлять 4 метра.

Как сообщает пресс-служба Администрации города. по плану Некрасовский мост должен стать одним из элементов малого транспортного кольца, которое позволит увести из центра города основные транспортные потоки и разгрузить немногочисленные существующие мосты.

Благодаря малому транспортному кольцу будут связаны отдаленные микрорайоны города. Транспортное кольцо будет создавать по этапам: Некрасовский мост, затем мост в створе Флотского переулка и строительство улицы поэта Романова. Для Некрасовского моста составлена смета и готов его проект.

- Расположение моста определено в этом месте, потому что имеется свободный транспортный коридор. Поэтому начало строительства Некрасовского моста и транспортного кольца в целом - это реальный шаг к развитию нашей городской инфраструктуры, - прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Жители предлагают сдвинуть границы моста ближе к парку Мира. Но есть препятствие: он является особо охраняемой природной территорией, под снос попадет часовня преподобного Герасима Вологодского, а также ворота и ограждения Горбачевского кладбища.

По итогам встречи было принято решение жителей ул. Некрасова и мкр. Прибрежный с городскими властями провести общественные слушания по вопросу переноса Некрасовского моста на несколько метров ближе к парку Мира. В настоящий момент определяется дата слушаний. Все другие предложения, поступившие от граждан, будут переданы проектировщикам, сообщает Администрация Вологды.