2019-10-30T12:32:19+03:00
Общество

Мало красивых мест: проблемы Вологды обсудила жена режиссера Тимура Бекмамбетова

Наталия Фишман - помощник президента Татарстана, побывала на Вологодчине по приглашению Мэра Вологды Сергея Воропанова
Иван Чухнин
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Гостье из Татарстана показали набережную Вологды.Гостье из Татарстана показали набережную Вологды.Фото: администрация города Вологды
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Наталия Фишман - жена всемирно известного режиссера и помощник президента Республики Татарстан, побывала в Вологде.

В резиновых сапагах она прогулялась по набережной, обсудила ее благоустройство с представителями администрации и Мэром города Сергеем Воропановым.

Вологжане познакомились с Наталией Фишман на Международном конгрессе World Urban Parks 2019. И Сергей Воропанов пригласил Наталию Фишман в Вологду, чтобы она помогла с поиском возможных решений по благоустройству общественных пространств города.

Дискуссия шла почти три часа. Наталия настаивала, что нужно найти компромиссное решение, которое устроит всех жителей областной столицы, сохранит экологию и историческую ценность общественного пространства, а также будет способствовать развитию Вологды.

«Внести коррективы даже на этом этапе возможно, такие примеры были в моей практике, в этом вопросе главное воля жителей и городских властей. В случае с Вологдой я вижу, что такая воля есть», - подчеркнула помощник президента Татарстана Наталия Фишман.

На примерах Наталия Львовна показала, что даже располагая небольшим бюджетом можно преобразить пространства. При этом она подчеркнула, что все результаты работы зависят от того, как договорятся жители, власти, проектировщики и архитекторы.

На встрече с Наталией Фишман особое внимание было уделено поиску конструктивных решений по благоустройству набережной. Эксперт отметила, что перед проведением работ необходимо задуматься об устройстве ливневой канализации, в противном случае будет невозможно выполнить нормальное озеленение. Обсуждалась также техническая необходимость высоких бетонных откосов на участках с особо ценным историческим ландшафтом и возможная корректировка проведенных работ с учетом разного уровня воды в реке.

«Благоустройство набережной Вологды - очень серьезный проект.. Я уверен, нам удастся учесть мнение участников всех воркшопов, разработать такой проект, который удовлетворил бы все стороны, в том числе экспертов в области сохранения историко-культурного наследия. Первое, что нужно сделать перед стартом работ по благоустройству, - построить ливневую канализацию на набережной, чтобы в реку не стекала дождевая вода с улиц города. По моему поручению МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» этот вопрос уже прорабатывает», - резюмировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Наталия Фишман осмотрела восемь точек города, в том числе Соборную горку, Кремлевскую площадь, осмотрела набережную на отремонтированном участке между Красным и Октябрьским мостами. Показали ей и отреставрированный предпринимателем "Дом с лилиями".

Почти трехчасовая встреча с экпертом прошла в бывшем "Красном углу". Фото: администрация города Вологды

Почти трехчасовая встреча с экпертом прошла в бывшем "Красном углу".Фото: администрация города Вологды

«На мой взгляд, городу необходимо комплексное решение по развитию исторического центра, так как туристический потенциал огромный, и нужно его чуть-чуть подраскрыть. Мало таких красивых мест. У меня есть ощущение, что у городской администрации есть желание учиться работать правильно, мы, как эксперты, со своей стороны будем рады всячески помочь и поддержать», - резюмировала Наталия Фишман.

Для Осановской рощи Наталия Фишман предложила свой вариант благоустройства. Фото: администрация города Вологды

Для Осановской рощи Наталия Фишман предложила свой вариант благоустройства.Фото: администрация города Вологды

Эксперт предложила, что для реконструкции Осановской рощи подойдет концепция, уже осуществленную в казанском Горкинско-Ометьевском лесе, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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