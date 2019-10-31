2019-10-31T17:55:55+03:00
Общество

В Вологде скоро откроется библиотека "Книжный экспресс"

Это обновленная библиотека №6 на улице Пролетарской
Иван Чухнин
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Обновленная библиотека № 6 города Вологды готовится к открытию.

Библиотека, расположенная на улице Пролетарская, 73, преобразилась: там проведен масштабный ремонт.

Создание библиотеки нового поколения проходило в рамках реализации нацпроекта «Культура» - библиотека № 6 вошла в число победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ в начале этого года.

Руководство Центральной библиотечной системы г. Вологды совместно с дизайнерами проводило разработку концепции библиотеки.

«Библиотека в этом старинном здании начала работу еще в 1977 году. Это стандартное, традиционное учреждение. Вместе с дизайнерами мы попытались это пространство улучшить, сделать его интересным и удобным. Наша библиотека будет называться «Книжный экспресс». Название связано с местом расположения: здесь рядом проходит железная дорога, находится Вологодский вагоноремонтный завод, в котором когда-то даже ремонтировался легендарный «Восточный экспресс». Главное, чем будет отличаться эта библиотека от других - у нее будет технология «Электронной книговыдачи», когда читателя и книгу свяжут радиометки», - рассказала директор Централизованной библиотечной системы г. Вологды Ольга Завьялова.

Сейчас в помещении площадью 160 кв. метров закончен весь комплекс работ: отремонтированы полы, стены, заменена сантехника и электрика, появились новые дверные и оконные блоки, созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоворвья.

Библиотека поделена на зоны: детский и взрослый залы, медиазал и «Платформа 73» - пространство, где будут проводиться поэтические и музыкальные вечера.

«Мы полностью поддерживаем концепцию модернизации муниципальных библиотек, потому что они являются центром притяжения. В библиотеке № 6 был сделан отличный ремонт, завезена современная техника, а главное - изменилась картотека, будет точка доступа к национальной электронной библиотеке. На реализацию данного проекты мы получили из федерального бюджета порядка 5 млн, а из городского бюджета, в качестве софинансирования, выделили 1 млн 200 тыс. рублей», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вся мебель и все оборудование в библиотеку уже завезены. Осталось расставить книги. Здесь будет находиться более 1,3 тыс. экземпляров книг и 10 периодических изданий. Открытие библиотеки «Книжный экспресс» запланировано на следующую неделю.

Добавим, что в настоящее время во всех микрорайонах Вологды работает 20 библиотек, которые относятся к Централизованной библиотечной системе.

Многие из них тематические и являются научно-культурными центрами в своих микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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