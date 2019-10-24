Лучшие фотографии выбраны в интернет-акции "Деревенская проза"

Подведены итоги интернет-акции "Деревенская проза". Для участия было необходимо в социальных сетях опубликовать цитату из произведения писателя-деревенщика с фотографией, иллюстрирующей этот отрывок. Пост можно было сделать на личной странице либо направить ее в группы филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника - Музея-квартиры В.И. Белова. В конкурсе участвовали жители Вологды, Тотьмы, Никольска, Белозерска, Вытегры, Великого Устюга, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской области…

Участники выбрали строки из произведений Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Владимира Личутина, Виктора Лихоносова, Владимира Солоухина и других. При выборе лучших работ учитывалось соответствие фотоработы тексту литературного отрывка, художественный уровень фотоработы и содержательность выбранной цитаты, а также качество и оригинальность исполнения.

Победители названы:

1 место - Сергей Фомичев (Вологда).

2 место разделили Михаил Трапезников (Вологда) и Оксана Павлова (Никольск).

3 место присуждено Артему Попову (Северодвинск), Ирине Евич (Вытегра) и Георгию Чебыкину (Вологда).

Фоторабота Ирины Трапезниковой (Вологда) отмечена специальным дипломом жюри.

Сейчас ведутся работы по созданию выставки. Она откроется в начале ноября в Музее-квартире В.И.Белова. Там же пройдет награждение победителей. Все участники получат дипломы.

Вот что сказала об акции член жюри, сотрудник Музея-квартиры В.И.Белова Эльвира Трикоз: "Не так просто проиллюстрировать фотографией определенный художественный образ. Безусловно, этот образ после прочтения книги должен зацепить внимание, стать понятным и осознанным, а потом, как мне кажется, под рукой должен оказаться похожий. Большинство все ж живет в городе, с деревенской атмосферой и прозой жизни лишь редкие созвучны... И авторов, пишущих деревенскую прозу, сегодня не так много - созвучных деревне мало..."

Искусствовед Людмила Соснина сетует, что "сейчас хороших фотографий, отражающих деревенскую тему, мало. Часто нет глубины образа. Среди конкурсных, в первую очередь, понравились "говорящие" фотографии, те, что передали атмосферу деревенской жизни, передали образ сельского жителя..."

И все же хорошие фотографии - были.

Первое место было отдано фотографии Сергея Фомичева за живое восприятие деревенской жизни, ее мелочи и яркость. И это подчеркивается цитатой. Среди работ победителей есть портретные фотоработы. На них - яркие человеческие характеры. Среди работ есть детская работа - она также отмечена.

Фото Сергея Фомичева (Вологда)

Фото Сергея Фомичева.

"Хомутов вышел из палисада. Вид у него был совсем плохой. — Ох ты, немытая рожа!—сразу начала бабка Клювиха.— Ох ты неслух, безотцовщина! Ну-ко докладывай. Убежал из пионерского лагеря-то? Ты пошто убежал-то?" Василий Белов "Каникулы".

Фото Михаил Трапезников (Вологда)

Фото Михаила Трапезникова.

"Подлинный художественный образ всегда нов, то есть стыдлив, словно невеста, целомудрен и чист. Свежесть его ничем не запятнана. Настоящий художник... тоже стыдлив, ведь и само творчество требует уединения, тайны. Вынашивание и рождение образа не может совершаться публично, у всех на виду. Публичным, известным всем или множеству должно стать впоследствии творение художника, но отнюдь не он сам". Василий Белов. "Рожденный неповторимым".

Фото Оксаны Павловой.

Фото Оксаны Павловой (Никольск)

«Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но иногда спускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой... Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души, он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой и мудрой матери…" Василий Белов "Бобришный угор

Фото Артёма Попова (Северодвинск)

Фото Артема Попова.

"Но надо ещё наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алёша старался только поскорей натаскать". Василий Шукшин «Алёша Бесконвойный».

Фото Ирины Евич (Вытегра)

Фото Ирины Евич

"Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно". Василий Шукшин.

Фото Георгия Чебыкина (Вологда)

Фото Георгия Чебыкина.

«Я родился в самом красивом месте России... В Архангельской области, на реке Пинеге. В краю белых ночей и бескрайних лесов. В краю былин и сказок. Я переполнен Россией, на которой держится вся наша городская жизнь. Мы в городе, может быть, только плоты в этом народном море, которое называется Россия». Федор Абрамов "Самый надежный судья — совесть".

Фото Ирины Трапезниковой (Вологда)

Фото Ирины Трапезниковой.

"Гаснет день, ещё один неповторимый день Великой Жизни. И грустно от этой мысли пожилым людям, и радостно молодым, ибо одни живут закатами прошлых лет, вторые - восходами грядущих. Ещё не смыла ночь с голубого небесного покрывала клюквенный сок заката, а звёздочки уже заискрились, словно радуясь, что первыми вышли на смотрины. Господи, как далеки они и и как же должны быть велики, коль свет их достигает земли сквозь толщу космических километров. Как же мал человек?! Тёмную, но пока ещё прозрачную вуаль набрасывает ночь на лога, поля и леса, превращая их в таинственные миражи какой-то неизвестной планеты. Только тот, у кого хватает терпения и, может быть, смелости прочесть побольше в чёрной книге ночи, в состоянии открыть её тайны. Нужно сделать как я, ставший невидимым для тысячи глаз лесных обитателей." Николай Алёшинцев "Час за закатом".