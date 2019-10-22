2019-10-23T16:00:02+03:00
Общество

Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Билайн вновь усовершенствовал свои тарифы и в новой линейке, помимо безлимитного интернета, теперь и звонки внутри сети стали безлимитными.

В октябре абонентам оператора стала доступна обновленная тарифная линейка, которая отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Абоненты Билайн смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и самого популярного тарифа «Анлим». Теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. Для новых клиентов, в первый месяц с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, которая позволит оценить все возможности 4G сети по достоинству.

Билайн отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети Билайн становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!

Билайн позаботился о том, чтобы сохранить все самые актуальные и востребованные сервисы на обновленных «семейных» тарифах. Они подойдут тем, тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими и при этом не ограничивать себя в общении и развлечениях: смотреть фильмы и сериалы на «Билайн ТВ» и даже бесплатно пользоваться.

Кроме того, в новой линейке был усовершенствован тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а тогда, когда она необходима – тариф «Би+». Кроме простой тарификации услуг, добавлена удобная опция «Старт», подключив ее, абоненты всего за 4 рубля в день получают безлимитные звонки на номера Билайн и 3 ГБ интернета в месяц. Оплата за тариф взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.

По данным Билайн.Аналитика проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу Билайн за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G сети. В Вологде и области, например, из всех технических площадок Билайн, 22% уже оснащено 4G оборудованием и это число будет только увеличиваться. Развитие 4G сети обеспечивает стабильно высокую скорость мобильного интернета во всех районах Вологды, а также в большинстве населенных пунктах области.

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах Билайн в городе Вологда, а также в приложении «Мой Билайн».

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Череповце за тройняшек выдадут полмиллиона
В исторической части Вологды построят гостиницу
Сэкономленные с праздничных украшений деньги пойдут на 33 новые остановки в Вологде
Троих участников перестрелки в Кирилловском карьере заключили под стражу
Молодая вологжанка избила собутыльницу сковородкой до смерти
Студотряды ВГМХА признаны одними из лучших в России
В Грязовецком районе главой стал бывший начальник УВД
Поддельная банкнота в 5 тысяч рублей изъята в Вологде
В Вологодской области ищут очевидцев смертельного ДТП
Убийство произошло в центре Вологды
В Вытегорском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся
Установлен новый прожиточный уровень для вологодских пенсионеров
Три человека погибли в ДТП при перевозке крокодила, питона, ежа, кролика и морской свинки
Вологодские полицейские спасли дальнобойщика
Подозреваемый в приставании к несовершеннолетним на темном "Дастере" был задержан
Двое вологжан залезли в дом, где ограбили и избили 83-летнюю хозяйку
В Вологде полиция изъяла 372 бутылки незаконной водки
В Череповце рабочий упал в монтажный проём
В Вологодской районе ищут развратника - водителя темного "Рено Дастер"
В Вологодской области введен режим ЧС
На Вологодчине туалет на ЖД вокзале станет бесплатным
В Череповце сносят деревяшки у парка КиО
В Череповце женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста
На двое суток в Вологде отключат воду
В Череповце бойцовский пес за секунды загрыз 13-летнюю собачку на глазах её 11-летней хозяйки