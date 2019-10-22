Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

Билайн вновь усовершенствовал свои тарифы и в новой линейке, помимо безлимитного интернета, теперь и звонки внутри сети стали безлимитными.

В октябре абонентам оператора стала доступна обновленная тарифная линейка, которая отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Абоненты Билайн смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и самого популярного тарифа «Анлим». Теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. Для новых клиентов, в первый месяц с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, которая позволит оценить все возможности 4G сети по достоинству.

Билайн отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети Билайн становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!

Билайн позаботился о том, чтобы сохранить все самые актуальные и востребованные сервисы на обновленных «семейных» тарифах. Они подойдут тем, тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими и при этом не ограничивать себя в общении и развлечениях: смотреть фильмы и сериалы на «Билайн ТВ» и даже бесплатно пользоваться.

Кроме того, в новой линейке был усовершенствован тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а тогда, когда она необходима – тариф «Би+». Кроме простой тарификации услуг, добавлена удобная опция «Старт», подключив ее, абоненты всего за 4 рубля в день получают безлимитные звонки на номера Билайн и 3 ГБ интернета в месяц. Оплата за тариф взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.

По данным Билайн.Аналитика проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу Билайн за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G сети. В Вологде и области, например, из всех технических площадок Билайн, 22% уже оснащено 4G оборудованием и это число будет только увеличиваться. Развитие 4G сети обеспечивает стабильно высокую скорость мобильного интернета во всех районах Вологды, а также в большинстве населенных пунктах области.

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах Билайн в городе Вологда, а также в приложении «Мой Билайн».

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на сайте.