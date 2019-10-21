2019-10-21T08:39:17+03:00
Спорт

Максим Цветков провёл открытую тренировку в Вологде

Она прошла на стадионе 42-й школы [фото]
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Потренироваться с чемпионом мира смогли все желающиеПотренироваться с чемпионом мира смогли все желающиеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Известный российский биатлонист, мастер спорта международного класса Максим Цветков провёл в Вологде открытую тренировку. Она прошла в воскресенье, 20 октября, и стала второй по счёту. Первая была в сентябре на стадионе Динамо. На этот раз местом проведения тренировки стал стадион 42-й вологодской школы. Принять участие в спортивном мероприятии смогли все желающие.

В тренировке приняло участие несколько десятков вологжан Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В тренировке приняло участие несколько десятков вологжанФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Эта идея родилась совсем недавно, буквально два месяца назад. Я встретился с руководством управления физической культуры Администрации города Вологды и мы решили, что будет неплохо, если я приму личное участие в популяризации здорового образа жизни, массовой культуры, детско-юношеского спорта», - пояснил корреспонденту КП Максим Цветков.

Для участников тренировки организовали несколько направлений Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Для участников тренировки организовали несколько направленийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В открытой тренировке чемпиона мира и Европы приняли участие несколько десятков человек.

«Я пришла с дочерью, на открытой тренировке мы первый раз. Хочется посмотреть на нашего чемпиона, чему-то поучиться и позаниматься, конечно же. По возможности планируем и дальше ходить», - рассказала одна из участниц открытой тренировки Наталья Сизова.

Для девушек провели функциональный тренинг Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Для девушек провели функциональный тренингФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Для пришедших на тренировку организовали несколько направлений: функциональный тренинг, американский футбол, бег. Первое проводилось специально для девушек. Под руководством профессионального тренера Екатерины Левичевой представительницы прекрасного пола выполнили комплекс упражнений. Молодые люди приняли участие в мастер-классе по американскому футболу, который провёл клуб «Викинги ВоГУ».

Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по американскому футболу Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по американскому футболуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Начинающие бегуны отправились на пробежку с организаторами проекта «Бегущий доктор». Более опытные легкоатлеты прошли интервальную тренировку вместе с Максимом Цветковым.

«Дочь увлекается легкой атлетикой и конным спортом, поэтому мы пришли поучаствовать в открытой тренировке. И, соответственно, интересно увидеть такую звезду, как Максим Цветков, хочется прикоснуться к легенде», - рассказала участница Мария Куликова.

Опытные бегуны отправились на интервальную тренировку вместе с Максимом Цветковым Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Опытные бегуны отправились на интервальную тренировку вместе с Максимом ЦветковымФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Открытая тренировка продолжалась больше часа. По словам биатлониста, он будет проводить такие спортивные мероприятия регулярно.

«Сегодня все прошло хорошо без проблем, опять пришло больше людей, чем я ожидал. Я, почему-то, всегда думаю, что никто не придёт. (смеётся) Даже погода была на нашей стороне. Надеюсь, что все остались довольны!», - поделился впечатлениями от тренировки Максим Цветков.

Следующую открытую тренировку Максим Цветков проведёт в середине ноября Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Следующую открытую тренировку Максим Цветков проведёт в середине ноябряФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Уже в понедельник вечером спортсмен отправится на сборы в Тюмень, которые продлятся 20 дней. Следующая открытая тренировка запланирована на середину ноября. Вся информация будет размещена в группе в социальных сетях. Добавим, что участие в тренировках Максима Цветкова бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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