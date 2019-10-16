2019-10-16T14:39:48+03:00
Общество

Женщина купила автомобиль с рассрочкой платежа и исчезла вместе с ним

Автолюбительницу нашли полицейские
Иван Чухнин
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Женщину обвиняют в мошенничестве.Женщину обвиняют в мошенничестве.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Вологде сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. В полицию города Вологды обратился вологжанин 1953 года рождения с заявлением о том, что его обманула женщина. Через сайт бесплатных объявлений он продавал за 30 тысяч рублей автомобиль ВАЗ-2107. Ему позвонила женщина, которая посмотрела машину и собралась его купить. Она предложила первоначальный взнос 5000 рублей, остальную сумму она пообещала выплатить позже.

Но в дату следующего платежа денег никто не заплатил, телефон у новой хозяйки автомобиля был выключен. Мужчина пошел в полицию.

Сотрудники уголовного розыска разыскали женщину. Она уже находилась в Великом Устюге. Но ее доставили в Вологду.

Она рассказала, что приезжала в Вологду на заработки. Здесь она купила автомобиль, на котором планировала зарабатывать. Но машина сломалась, денег на ремонт у нее не оказалось.

Так что женщина сдала авто в металлолом, выручив 9600 рублей. Деньги она потратила на билет домой и другие нужды.

Против автолюбительницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ. (Мошенничество). Ей грозит до 2-х лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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