МегаФон увеличил кэшбэк до 30 процентов

В новой тарифной линейке «Включайся!» МегаФон расширил спектр товаров, которые можно оплачивать за счет кэшбэка: абоненты получили возможность тратить его на безлимитный интернет-трафик на соцсети и мессенджеры и на звонки.

Кроме того, как и ранее, кэшбэком можно оплатить любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Еще одной значимой особенностью тарифа является прогрессивная шкала кэшбэка. Чем дольше абонент обслуживается на тарифе, тем большая сумма ему возвращается. Начальная ставка кэшбэка – 10 %, а максимальная – 30 %. При этом предыдущий стаж в сети МегаФон будет засчитан.