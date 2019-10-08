Стали известны подробности взрыва в офисе "Сбербанка" в Череповце

Стали известны подробности взрыва в офисе банка Череповца. На месте, в зале банкоматов, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, погиб мужчина.

Как сообщал сайт "КП-Вологда", взрыв в офисе «Сбербанка», что на улице Моченкова, дом 18 прогремел сегодня, 8 октября около 5 часов утра. На месте бойцы Росгвардии обнаружили погибшего от травм мужчину.

Сейчас его личность установлена - погибшим оказался 37-летний житель Петрозаводска. Рядом обнаружено газовое оборудование, с помощью которого он пытался вскрыть банкомат. Об этом свидетельствует и видосъемка, которую распространила пресс-служба УМВД области.

Есть информация, что у погибшего был сообщник. После взрыва он скрылся с места преступления.

За расследование дерзкой попытки ограбления банка взялись следователи СК России. На месте происшествия проводятся следственные действия.

Как прокомментировала пресс-служба банка: "Инцидент в офисе Сбербанка подтверждаем. Средства не похищены. В настоящее время проводятся следственные действия. Офис банка временно закрыт для восстановительных работ. Ближайший находится на улице Молодёжной, д.16".