3D-модель Некрасовского моста изготовят воспитанники вологодского "Кванториума"

Разработать 3D-модели Некрасовского моста, который появится в Вологде, готовятся воспитанники «Кванториума». Обучение в технопарке началось этой осенью и идет по шести направлениям. В день сюда приходит порядка 200 ребят. Всего же сейчас в технопарке занимается 1200 детей.

"Это следующая ступень в дополнительном бразовании, которая обеспечивает переход от теории к практике, применение полученных знаний путем реализации

разнообразных проектов», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов, посетивший учреждение.

Воспитанников VR-квантума обучают моделированию и 3D-программированию

объектов виртуальной и дополненной реальности, созданию игр и

симуляторов, проектированию новых пространств.

Для этого аудитория оснащена мощными компьютерами, с фото- и видеотехникой, используются интерактивный флипчарт - доску для записей, изображение с которой при помощи мобильного приложения отображается на экране смартфона.

Всего по этому направлению сформировано 10 групп по 10-12

человек в каждой. Обучение проходят школьники с 12 лет, возрастное

ограничение обусловлено сложностью используемых программ.

«Ребята научатся делать свою VR-гарнитуру, распечатывать при

помощи 3D-сканера и 3D-принтера, создавать VR-туры путем

фото- и видеосъемки 360, а также различные приложения. К

примеру, смогут создать веб-тур по «Кванториуму» -

сфотографируют все помещения, выложат в определенной

последовательности, сделают точки перехода. Это позволит,

надев шлем виртуальной реальности, путешествовать по

учреждению, оставаясь на месте. При этом будут применены

аудио- и видеоэффекты, чтобы в ходе путешествия послушать-

почитать какую-то интересную информацию», - говорит педагог

дополнительного образования по направлению виртуальной и

дополненной реальности «Кванториума» Алексей Трошичев.

Также под руководством педагога ребята работают над 3D-моделью

Некрасовского моста. Создать ее предложил губернатор области на торжественном открытии технопарка.

Эту работу планируется завершить весной. Еще одним направлением является «Промробоквантум». Здесь занимаются дети, имеющие начальные навыки программирования, многие ранее обучались в «IT-cube».

В технопарке также работают «Аэроквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум», «Промдизайнквантум» и хайтек-цех. По каждому направлению реализуется несколько образовательных программ.

«Это профориентационный проект - дети обучаются профессиям будущего. Научатся работать на станках, создавать промышленного робота. Кстати, у нас есть промышленный робот Кука, единственный в городе, и ребята могут посмотреть, как он работает. Также здесь возможно создание самолетов, новых видов энергии, генерируемых, например, из шума машин, из движения двери при закрывании. Лет через пять такие технологии войдут в нашу жизнь. Многие ребята пришли со своими идеями проектов и хотят воплотить их в жизнь», - говорит директор учреждения дополнительного образования «Центр творчества», в структуру которого входит технопарк «Кванториум», Ольга Вертугина.

Напомним, Вологодская область стала победителем отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». На создание технопарка и закупку оборудования для технопарка в Вологде выделено порядка 73 млн рублей - это средства федерального и областного бюджетов. На функционирование «Кванториума» предусмотрено городское финансирование.

Большинство педагогов прошли обучение в Сколково, МФТИ, институте им. Баумана, стажировки в других «Кванториумах». Остальные приобретут дополнительные навыки в 2020 году.

Первые наработки по различным проектам воспитанники покажут в

декабре и подведут итоги работы за первое полугодие работы

технопарка. Добавим в прошлом году в Вологде открылось еще одно

учреждение допобразования в сфере интернет-технологий - «IT-cube».