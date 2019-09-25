2019-09-25T10:23:42+03:00
Общество

Вологодские студенты могут присоединиться к всероссийской экологической акции

Она проходит до конца сентября
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Победители получат полезные призы (Фото: Движение "ЭКА")Победители получат полезные призы (Фото: Движение "ЭКА")
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Вологодские студенты могут поучаствовать в экологической акции, которую проводит Ассоциация зеленых вузов. Она называется #экоДобро и направлена на формирование бережного отношения к природе и сохранение ресурсов. Для участия в этой акции необходимо зарегистрировать команду на портале «Доброволец России», спланировать и провести экологические мероприятия. При этом обязательно должна быть организована их информационная кампания. Также участникам нужно сделать репортаж о прошедших акциях и разместить пост в социальных сетях с хештегом #экоДобро2019. Организаторы предлагают студентам разные варианты экологических мероприятий. Это может быть, например, сбор вторсырья для сдачи его в переработку, или урок для школьников, или экологический квест, также уборка водоёма, озеленение какой-либо территории.

Победителей определят в нескольких номинациях: «Лучший организатор добровольчества», «Лучший организатор в регионе среди Послов», «Лучший организатор в регионе среди Ресурсных центров добровольчества», «Лучший репортаж с места проведения акции».

«Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников всероссийского проекта, победители в номинациях будут награждены полезными призами от движения ЭКА», - рассказывает руководитель Вологодского движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Добавим, что итоги акции будут подведены 30 сентября. Всю подробную информацию можно посмотреть на сайте экодобро2019.рф и в социальных сетях Ассоциации зеленых вузов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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