Спустя 20 дней двухлетняя Василиса возращается с мамой домой

Маленькая беглянка из Тарногского района возращается домой из областной детской больницы на руках мамы.

«Василису выписали, едет домой, такая маленькая. Все у неё хорошо. На улице ливень», — в группе «Тарногская новостная лента» "ВКонтакте" появилась трогательная фото возвращение маленькой Василисы домой, а также видео: мама с малышкой о бежит по газону под дождем от областной больницы к автобусной остановке.

В Вологду Василиса попала на вертолете. ЧП с ней случилось 4 сентября в селе Красное Тарногского района.

Мать 2-летней девочки оставила ее на детской площадке с двумя сестрами 6 и 4 лет. А сама пошла в соседний дом - покормить своего новорожденного ребенка.

Вернувшись, она обнаружила, что малышка пропала. Сначала мать искала девочку сама, затем обратилась за помощью в полицию.

К поискам было привлечено более 400 человек: полиция, спасатели, волонтеры, местные жители. Однако прочесывание местности результата не дало ни в тот день, ни на следующий. В те дни дождя не было, но ночами температура воздуха снижалась до 7 градусов тепла.

Ребенка неустанно искали в лесу, в реке, в самом селе, используя различные технические новинки. В результате девочку нашли на третий день примерно в километре от того места, где ее оставила мать. Ее обнаружили местные рабочие, услышав слабые звуки из кустов. Ребенка передали волонтерам, те доставили ее в районную больницу.

У ребенка диагностировали переохлаждение, истощение и обезвоживание. Врачебная комиссия решила обратиться к специалистам областного центра, была вызвана санавиация.

Сначала ребенка доставили в Тарногскую ЦРБ, а затем на вертолете привезли в областную больницу.

После ЧП судьбой семьи заинтересовались земляки: ведь у молодой - ей лишь 29 лет, мамы пятеро малышей! Они собрали деньги и сделали основательный ремонт в квартире, заменили старую мебель - семья явно бедствовала.

Между тем после ЧП всех детей изъяли из семьи. Они находились в местной больнице.

По мнению следствия, несовершеннолетние находились в социально опасном положении. Семья состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних.

В социальных сетях разгорелись споры: кто -то считает, что детей нужно срочно изъять из семьи. Кто-то пишет, что дети должны жить с мамой.

Кого-то потрясли бытовые условия, в которых находятся дети. А кто-то считает, что женщине просто нужно немного помочь.