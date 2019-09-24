2019-09-24T16:44:30+03:00
Общество

Вологжане могут поддержать в конкурсе кадуйскую деревню Большой Смердяч

Она претендует стать населенным пунктом с самым смешным названием
Иван Чухнин
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Вологодская деревня Большой Смердяч хотела бы стать самой смешной. Однако российская конкуренция в этом весьма велика.

Сервис Туту.ру вновь проводит конкурс на самое веселое название населенного пункта страны. Заявленные топонимы разделены на 10 групп. В каждом раунде отбирается 1 полуфиналист. Таким образов выделяется десятка лучших названий. Из них будет выбрано самое смешное.

Вологодская деревня Кадуйского района Большой Смердяч участвует в 4-ом раунде голосования. Среди претендентов на победу в этом этапе: Блинные Кучи (Смоленская область), Горе-Грязь (Ярославская область), Раздирашки (Ивановская область), Выдропужск (Тверская область).

Голосование будет идти до 28 сентября. А итоговый рейтинг появится в конце ноября.

Деревня Большой Смердяч в прошлом году уже участвовала в этом конкурсе.

И сумела занять 4 место. Победа досталась деревне Чуваки, такой населенный пункт есть в Пермском крае.

Большой Смердяч, как сообщили в администрации Кадуйского района, входит в состав сельского поселения Семизерье Чупринского сельсовета.

По автодороге до районного центра - города Кадуй всего 7,5 км. Большой Смердяч стоит на берегу реки Смердяч, на другом берегу которой находится Малый Смердяч.

По переписи 2002 года население — 20 человек (9 мужчин, 11 женщин). Всё население — русские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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