Предприниматели из разных районов посетили сокольскую мужскую колонию

Предприниматели посетили исправительную колонию № 4, которая находится в Соколе. Они посмотрели производственные площади учреждения. В настоящее время в ИК-4 функционирует швейный участок, деревообработка, также осуждённые занимаются изготовлением светильников и пластиковых окон.

В числе гостей колонии предприниматели из Сокольского, Харовского и Вологодского районов. Сначала им показали швейный цех учреждения. Отбывающие наказание в учреждении занимаются пошивом одежды на заказ.

В настоящее время осужденные отшивают заказы для двух столичных компанийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В настоящее время у нас работает 96 человек, все они официально трудоустроены. Шьём продукцию для двух московских компаний, выполняем заказ на зимние куртки и костюмы. Материалы для этого нам предоставляет заказчик, то есть мы оказываем только услуги по пошиву изделий. Процесс поставлен на поток, в месяц отшиваем около трёх тысяч комплектов в месяц», - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» один из осуждённых.

Далее предприниматели ознакомились с деревообрабатывающим производством колонии. В ИК-4 работают три участка пилорамы.

В колонии три участка пилорамыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы занимаемся распиловкой леса любых диаметров любых пород. Я здесь работаю с 2014 года, в настоящее время руковожу всем процессом. Образование я получал здесь. Я сам из Сокольского района, в чём-то другом я себя не вижу, занимаюсь тем, что умею делать качественно и быстро. В месяц наш участок распиливает от 1300 до 1700 кубометров круглого леса. Это хороший показатель. Наши заказчики – это деревообрабатывающие предприятия Вологодской области», - рассказал осуждённый, который работает на участке.

Гости посетили столярный цех учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В столярном цехе гости смогли оценить продукцию, которую отбывающие наказание изготавливают из дерева. Это и мебель, и бондарные изделия, и сувениры. Всё это также выполняется на заказ для разных компаний и физических лиц. Кроме того, учреждение работает по государственным контрактам. Например, в Соколе по договору с местной администрацией установлены остановочные комплексы, которые изготовили в ИК-4. Уже заключен муниципальный контракт по другому направлению - на производство и установку 17 контейнерных площадок под мусор.

В колонии из дерева изготавливают мебель, бондарные изделия и сувенирыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Ещё один участок в учреждении – изготовление светильников. Осужденные собирают два вида уличных светильников, а также бытовые, которые подойдут для дома. В 2018 году колония уже поставила в Сокол 445 единиц этой продукции, сейчас они освещают улицы города. В ближайшее время будет заключен ещё один такой же муниципальный контракт и в районном центре появится ещё столько же светильников.

«Объёмы производства в учреждении растут, в этом году они увеличились в разы. Это связано в первую очередь с тем, что мы заключаем государственные контракты. Помимо этого, мы производим много внутрисистемной продукции: шкафы, табуреты, тумбочки для осуждённых. Их мы точно так же поставляем по госконтрактам нашей уголовно-исполнительной системы», - рассказал заместитель начальника ИК-4 по производству Виктор Антонович.

Осужденные работают в две сменыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Работают осужденные в две смены, у большинства заработная плата сдельная. В среднем она составляет 6000-6500 рублей в месяц.

Гостям показали все направления производства учреждения. Одно из последних, которое они посмотрели, это изготовление пластиковых окон. Им в колонии занимаются с февраля 2019 года. В настоящее время этот участок работает, можно сказать, в тестовом режиме. Выполняются заказы только для своих нужд и других уголовно-исправительных учреждений области.

В феврале 2019 года в учреждении запустили производство пластиковых оконФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы пришли в учреждение, чтобы посмотреть на развитие производства. Я думаю, что есть перспективы сотрудничества, потому что здесь достаточно свободных помещений и самое главное, что есть люди, которые могут работать. В первую очередь нужно отталкиваться как раз от человеческого фактора. И в колонии есть рабочая сила, на которую можно надеяться», - поделился с «Комсомолкой» один из предпринимателей Андрей Борзенин.

В завершении осмотра производственных площадей гостей пригласили попробовать местную выпечку с горячим чаем.

Объёмы производства в учреждении растутФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Такое мероприятие, когда мы пригласили предпринимателей, у нас проводится впервые. В учреждении идёт развитие производства и увеличение трудоустройства осуждённых. И мы решили показать, что у нас есть большие производственные площади. Мы очень заинтересованы в новых заказчиках. И будем рады новым партнёрам. Ресурсы для этого в колонии есть. У нас стабильная рабочая сила, сухой закон, мы являемся государственным учреждением, что даёт определённые гарантии нашим заказчикам. В общем, мы открыты к любому диалогу», - пояснил начальник исправительной колонии № 4 Игорь Сокерин.

На память о визите в исправительное учреждении гостям подарили сувениры из дерева.