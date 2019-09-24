Вологжан приглашают зажечь пятый Цветаевский костер

Пятый Цветаевский костер пройдет в Вологодской области с 28 сентября по 3 октября. Он посвящен 125-летию со дня рождения Анастасии Цветаевой. Традиционно, все мероприятия бесплатны. Вологжан ждут встречи, экскурсии и концерты.

Фото из семейного архива: Анастасия Цветаева в Соколе.

Корреспондент "Комсомолки" задал несколько вопросов организатору акции на Вологодской земле, инициатору сохранения Цветаевского дома и превращения его в культурно-просветительский центр имени Анастасии Цветаевой доценту ВоГУ Елене Титовой.

- Елена Витальевна, какая особенность Пятого Цветаевского костра?

- Этот год юбилейный. И надеюсь, для Вологодчины будет историческим – здание, в котором жила писательница Анастасия Ивановна Цветаева будет передано на баланс Кирилло-Белозерского музея –заповедника, им займутся профессионалы.

А на наш Цветаевский костер мы ждем гостей. Во-первых, это будет Ольга Андреевна Трухачева, внучка писательницы. Она уже несколько раз была на Вологодчине. Ольга Андреевна планирует передать часть экспонатов для будущего музея Анастасии Цветаевой в Соколе - директору Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаилу Николаевичу Шаромазову. Это вещи, принадлежавшие семье, многие из которых относятся сокольскому периоду: документы, книги, предметы быта, фотографии.

О своем приезде на Вологодчину из Казахстана сообщил внук Анастасии Ивановны Геннадий Васильевич Зеленин. Он приехал в Печаткино, в квартиру на улицу Фрунзе, 6, еще школьником. Был свидетелем приезда бабушки – Анастасии Ивановны, затем – встречи ее с дочерью Марины Цветаевой – Ариадной. Позднее он воспитывался бабушкой в Пихтовке (Новосибирская область) и в Павлодаре (Казахстан). Геннадию Васильевичу – 81 год. Его возвращение в Сокол спустя 70 лет – это, конечно, событие. Узнав о его приезде, на встречу собираются родственники невестки Анастасии Ивановны из Архангельска, а также правнук писательницы Андрей. Интерес к событиям проявили руководители музеев Павла Васильева и Анастасии Цветаевой в Павлодаре (Казахстан) Татьяна Ивановна Корешкова и Ольга Николаевна Григорьева, ученый секретарь Музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове (Владимирская область) Эльвира Борисовна Калашникова.

- Несколько слов о программе акции?

- Традиционная поездка в Сокол состоится 28 сентября. Мы объявили запись на автобус в социальных сетях и буквально за один вечер все места были забронированы. Но возможность участвовать в событиях есть у тех, кто может приехать на личном транспорте.

Очень рады тому, что удастся побывать в квартире на улице Фрунзе, 6, и услышать очевидца и свидетеля событий – Геннадия Васильевича. Мы надеемся, то, что он расскажет будет большой помощью в организации музейного пространства. Кроме того, участникам акции будет представлена история микрорайона Печаткино, - об этом расскажут работники Сокольского краеведческого музея и председатель ветеранской организации, Почетный гражданин города Сокола Наталья Валерьяновна Чуева.

- Что еще в программе костра?

- В Соколе пройдет премьера новой концертной программы на стихи Марины Цветаевой «Серебряный дребезги».

Часть мероприятий акции пройдет в Вологде. Есть две встречи в Вологде, где нужно зарегистрироваться заранее: это экскурсия по цветаевским местам в центре Вологды и традиционный "Круг чтения А.И. Цветаевой" в Тендряковском центре.

- Встреча с Ольгой Андреевной Трухачевой - открытое мероприятие?

- Абсолютно. Всех ждем в областной библиотеке(ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 1, зал 12) в 18:00.

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Программа Пятого Цветаевского костра на Вологодской земле

28 сентября, Сокол 9.00 – выезд в Сокол из Вологды; встреча участников – у памятника А. С. Пушкину (Советский пр., 6) 10.00 – экскурсия: Цветаевский дом, квартира Трухачевых (ул. Фрунзе, 8); 11.00 – Цветаевский костёр: выступления участников (площадка на берегу Сухоны, ул. Беднякова); 12.30 – обеденный перерыв. 13.30 – концерт «Серебряные дребезги» (СМР "Сокольский", ул. Советская, 16). 15.00 – возвращение в Вологду.

29 сентября, Вологда 10.00 – 12.00 – экскурсия «Цветаевские места в центре Вологды» (встреча участников по адресу: Советский пр., 6) 12.00 – 13.00 – Цветаевский костер: выступления участников (внутренний дворик ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 7; при ухудшении погодных условий – ул. Марии Ульяновой, 1, зал №12).

30 сентября, Вологда 18.00 – встреча с Ольгой Трухачёвой, внучкой Анастасии Цветаевой, и гостями пятого Цветаевского костра (ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 1, зал 12);

3 октября, Вологда 17.30 – круглый стол «Круг чтения А. И. Цветаевой» (Юношеский центр ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 7).