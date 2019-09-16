Вологжанки могут стать консультантами по грудному вскармливанию. Обучающие курсы проводит Центр возрождения искусства материнства «Я-МАМА» в рамках проекта «LactoMama». Пройти их могут женщины, которые стали мамами и кормили своих детей грудью. Обучение абсолютно бесплатное.

«Консультанты по грудному вскармливанию – это в большинстве своем женщины, выкормившие грудью своего ребенка или нескольких детей до естественных сроков завершения лактации, прошедшие специальные тренинги. После обучения они могут консультировать кормящих мам по вопросам лактации. Такие специалисты оказывают информационную, практическую и психологическую поддержку по вопросам грудного вскармливания по телефону, при личных встречах, в роддомах, поликлиниках, а также на курсах для беременных, в клубах кормящих мам, в тематических интернет-сообществах», - поясняет автор проекта «LactoMama» Лариса Тимошенко.

После окончания курсов конкультанты получают сертификат (Фото: Центр "Я-МАМА")

Для того, чтобы пройти курсы консультантов по грудному вскармливанию, необходимо направить заявку в свободной форме на электронную почту rodnoyles@gmail.com. После прохождения обучения каждый специалист получит сертификат.

Занятия проходят в Центре возрождения искусства материнства «Я-МАМА», который находится по адресу в Вологде: улица Октябрьская, дом 45, вход со двора.

Добавим, что проект «LactoMama» реализуется на средства президентского гранта. Его партнёрами являются Общественная палата Вологодской области, «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды», «Вологодская областная клиническая больница».