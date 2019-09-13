Вологжан научат проводить акции по уборке водоёмов

Жителей Вологодской области научат проводить акции по уборке водоёмов. Этим вопросом занялись представители экологического движения «ЭКА». Они разработали специальную инструкцию по организации и проведению подобных акций. Мероприятие общественники назвали «Вода России», она нацелена на очистку берегов водоёмов от мусора и на формирование бережного отношения к водным ресурсам.

Для удобства пользователей в этой инструкции собраны советы по взаимодействию с местной администрацией, СМИ, поиску единомышленников, рекомендации по раздельному сбору отходов, а также по продвижению экологической акции в социальных сетях.

«Очень часто, когда мы оказываемся на берегу реку или озера, мы негодуем из-за несознательности отдыхающих, оставивших мусор после пикника. Мы предлагаем использовать свою досаду как топливо для действий и организовать самим уборку берега. Ведь это прекрасная возможность помочь природе делом и позаботиться о реках, озерах и других любимых водоемах своего региона“, — рассказывает руководитель Вологодского движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Для успешного проведения акции по уборке водоёмов вологжанам предлагают действовать по проверенному на практике алгоритму. Полная инструкция мероприятия доступна в личном кабинете на сайте http://chistyeberega.ecowiki.ru.

Добавим, что разработка данной инструкции является частью флешмоба «Вода, я люблю тебя». К нему можно присоединиться на портале Ecowiki.ru. В течение 2019 года на этой платформе проводится 10 экофлешмобов, участниками которых уже стали более семи тысяч россиян. Самых активных из них ждут полезные призы. Проект реализуется на средства президентского гранта.