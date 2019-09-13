2019-09-13T11:29:18+03:00
Общество

Вологжан научат проводить акции по уборке водоёмов

Экоактивисты разработали соответствующую инструкцию
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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В пособии прописан алгоритм действий по проведению экологических акцийВ пособии прописан алгоритм действий по проведению экологических акций
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Жителей Вологодской области научат проводить акции по уборке водоёмов. Этим вопросом занялись представители экологического движения «ЭКА». Они разработали специальную инструкцию по организации и проведению подобных акций. Мероприятие общественники назвали «Вода России», она нацелена на очистку берегов водоёмов от мусора и на формирование бережного отношения к водным ресурсам.

Для удобства пользователей в этой инструкции собраны советы по взаимодействию с местной администрацией, СМИ, поиску единомышленников, рекомендации по раздельному сбору отходов, а также по продвижению экологической акции в социальных сетях.

«Очень часто, когда мы оказываемся на берегу реку или озера, мы негодуем из-за несознательности отдыхающих, оставивших мусор после пикника. Мы предлагаем использовать свою досаду как топливо для действий и организовать самим уборку берега. Ведь это прекрасная возможность помочь природе делом и позаботиться о реках, озерах и других любимых водоемах своего региона“, — рассказывает руководитель Вологодского движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Для успешного проведения акции по уборке водоёмов вологжанам предлагают действовать по проверенному на практике алгоритму. Полная инструкция мероприятия доступна в личном кабинете на сайте http://chistyeberega.ecowiki.ru.

Добавим, что разработка данной инструкции является частью флешмоба «Вода, я люблю тебя». К нему можно присоединиться на портале Ecowiki.ru. В течение 2019 года на этой платформе проводится 10 экофлешмобов, участниками которых уже стали более семи тысяч россиян. Самых активных из них ждут полезные призы. Проект реализуется на средства президентского гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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