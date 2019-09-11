Конкурс эссе о материнстве проходит в Вологодской области

Конкурс эссе «Расти здоровым, малыш!» проводится в нашем регионе. Его организатором является Центр возрождения искусства материнства «Я-МАМА». Принять участие в творческом состязании может каждый. Для этого необходимо написать историю на тему материнства. Конкурс проводится с целью популяризации грудного вскармливания, формирования здорового семейного образа жизни, укрепления традиций уважительного отношения к матери.

Для участия в нём необходимо отправить свою историю на электронную почту rodnoyles@gmail.com. Туда же отдельно должна быть направлена заявка, в которой указаны фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон и место проживания автора работы. Присылать работы можно до 15 сентября. Анонимные и коллективные эссе, а также тексты без заявок на конкурс не принимаются. Жюри будет оценивать истории вологжан по таким критериям, как соответствие теме, художественная выразительность, содержательность, аргументированность, культура письменной речи. Все участники творческого состязания получат благодарственные письма, победителей ждут призы.

Добавим, что конкурс проходит в рамках социального проекта «LactoMama», который реализуется на средства Фонда президентских грантов.