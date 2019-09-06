Вологодских мам приглашают на курсы по уходу за ребенком

В Вологде проходят обучающие семинары для будущих мам. На занятиях женщинам рассказывают о материнстве, психологической подготовке к беременности, физиологических особенностях новорожденного, питании в период вынашивания и кормления грудью. Также они практикуются в уходе за малышом, учатся правильно прикладывать малыша к груди. В роли спикеров на курсах выступают специалисты Вологодского Центра материнства «Я-МАМА». Это психологи, акушеры, гинекологи, консультанты по грудному вскармливанию.

Пройти обучение могут не только женщины, которые готовятся к рождению ребёнка, но и уже состоявшиеся мамы, а также папы, сотрудники женских консультаций, роддомов, студенты профильных учебных заведений. Кроме того, Центр материнства «Я-МАМА» готов сотрудничать с медицинскими и социальными учреждениями. Для проведения обучающих семинаров на их площадке необходимо оставить заявку на электронную rodnoyles@gmail.com. Стоит отметить, что участие в курсах абсолютно бесплатное. Они проводятся в рамках проекта «LactoMama», который общественники реализуют на средства Фонда президентских грантов. Партнёрами программы также выступают Общественная палата Вологодской области, «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды» и «Вологодская областная клиническая больница».