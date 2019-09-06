Юные вологжане могут поучаствовать в экологическом конкурсе рисунков

Конкурс рисунков «ЭкоГерой» проходит в Вологодской области. Участвовать в нём могут дети в возрасте от четырёх до 17 лет. Творческое состязание посвящено теме экологии, оно состоит из шести номинаций: «ЭкоГерой», «ЭкоЗлодей», ЭкоКоманда», «ЭкоГерой35», «Я помогаю природе», «Комикс». На конкурс принимаются работы формата А4 и А3. Их необходимо загрузить в фотоальбом в социальной сети ВКонтакте. Участникам необходимо правильно назвать свои рисунки. Наименование файла должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, возраст, населенный пункт. Отметим, что организатором творческого состязания выступает вологодская региональная общественная культурно-экологическая организация «Ноосфера». Также поддержку оказывает Вологодское движение «ЭКА».

«Творчество — это важная составляющая жизни любого ребёнка. Участвуя в конкурсе рисунков, он проявляет свои творческие навыки, которые влияют на формирование личности и общее развитие, помогают задуматься над экологическими вещами, которые раньше ребёнок мог не замечать» - рассказывает заместитель председателя ВРОКЭО «Ноосфера» Николай Трусов.

Добавим, что работы на конкурс принимаются до 30 сентября. Затем будут выбраны лучшие рисунки, авторы которых получат благодарственные письма и подарки.