2019-09-06T16:47:19+03:00
Общество

Юные вологжане могут поучаствовать в экологическом конкурсе рисунков

Работы принимаются до конца сентября
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Участвовать могут дети от 4 до 17 лет (Фото: Движение "ЭКА")Участвовать могут дети от 4 до 17 лет (Фото: Движение "ЭКА")
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Конкурс рисунков «ЭкоГерой» проходит в Вологодской области. Участвовать в нём могут дети в возрасте от четырёх до 17 лет. Творческое состязание посвящено теме экологии, оно состоит из шести номинаций: «ЭкоГерой», «ЭкоЗлодей», ЭкоКоманда», «ЭкоГерой35», «Я помогаю природе», «Комикс». На конкурс принимаются работы формата А4 и А3. Их необходимо загрузить в фотоальбом в социальной сети ВКонтакте. Участникам необходимо правильно назвать свои рисунки. Наименование файла должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, возраст, населенный пункт. Отметим, что организатором творческого состязания выступает вологодская региональная общественная культурно-экологическая организация «Ноосфера». Также поддержку оказывает Вологодское движение «ЭКА».

«Творчество — это важная составляющая жизни любого ребёнка. Участвуя в конкурсе рисунков, он проявляет свои творческие навыки, которые влияют на формирование личности и общее развитие, помогают задуматься над экологическими вещами, которые раньше ребёнок мог не замечать» - рассказывает заместитель председателя ВРОКЭО «Ноосфера» Николай Трусов.

Добавим, что работы на конкурс принимаются до 30 сентября. Затем будут выбраны лучшие рисунки, авторы которых получат благодарственные письма и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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