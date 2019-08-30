«Даже не рассчитывайте попасть в свой отель»

Наверное, каждый из нас ждёт отпуска с нетерпением. Тем более, когда планируется поездка на море. Вологжанки Ирина и Оксана, которые обратились в редакцию «Комсомольской правды», к своему отдыху начали готовиться за несколько месяцев. В одном из турагентств города они воспользовались услугой раннего бронирования и приобрели путёвки в Турцию. Это было ещё весной. Девушки выбрали отель, конкретные даты поездки, всё оплатили. В августе их ждал незабываемый отпуск на одном из самых популярных турецких курортов - в Сиде.

Когда время отдыха пришло, ничего, как говорится, не предвещало беды. Девушки собрали вещи, добрались до московского аэропорта, оттуда на самолёте прилетели в Сиде. Из турецкого аэропорта их, как и полагается, забрал трансфер. В автобусе было много туристов, вспоминают вологжанки. По дороге гид озвучивала, во сколько планируется высадка в каждом отеле. Однако, отель, в который должны были ехать Ирина и Оксана, почему-то, назван не был.

За отдых девушки заплатили 53 тысячи рублей

«Мы спросили про наш отель. Она нам в ответ: «Ой, а вы в свой отель не поедете, там мест нет». И смеется. Мы в недоумении: «В смысле нет мест?» Она нам говорит как-то так навеселе: «Вы не переживайте, всё хорошо. Мы вчера туда пять человек завозили, а сегодня за час до вашего приезда нам позвонили и сказали, что мест нет, что людей не принимают. Мы вас привезем в другой отель, который нисколько не хуже, чем ваш», - вспоминает одна из девушек.

Девушек, конечно, расстроило такое начало отпуска, но вариантов не было и они поехали в другой отель. И если тот, в который они должны были заселиться, находился в самом Сиде, то этот в его пригороде. Водитель и гид даже не могли его найти. Искали все вместе через карты в интернете. По словам турецкой стороны, по условиям и уровню сервиса отель точно такой же, как и оплаченный туристками: там тройка и здесь тройка.

Первое, что ощутили девушки, это запах навоза

Первое, что заметили вологжанки, когда всё-таки добрались до отеля, это аромат навоза, который разносился по всей округе. Объяснение этому простое – совсем рядом располагается овцеводческая ферма. Самое интересное ожидало девушек внутри гостиницы. Вместо привычной стойки администратора – непонятная сколоченная будка. Сам «администратор» ни слова не понимает по-русски. Но кое-как всё же заселил туристок в номер, который, к слову, требует отдельного описания.

Обстановка в номере весьма скромная

Обустроен он был весьма скромно: из техники в нём оказался только холодильник, из мебели - два стула, шкаф как будто бы родом из СССР и две кровати, сколоченные из дерева. Пожалуй, больше всего девушек поразила душевая комната, уборка в которой, по-видимому, вообще не производилась. О чём свидетельствовал грязный унитаз и заляпанная сантехника. А от зеркала над раковиной остался, почему-то, только кусок. Вместо приятного вида из окна – огромный пустырь.

Больше всего девушек поразила душевая комната

«У нас должен был быть отель тройка, «всё включено». И этот вроде тоже тройка и тоже «всё включено». Но там территория в два раза больше, бассейн больше. Еда гораздо лучше, условия совсем другие. Мы позвонили на горячую линию компании, которая занимается отправкой туристов из России. Нам сказали, что помочь ничем не могут, что по этому вопросу нужно обращаться к гиду. Мы так и сделали. В результате нам предложили отель в самом Сиде. Но там до моря три километра и по отзывам людей в интернете проблемы с питанием и условиями проживания», - рассказывает Ирина.

Уборка в гостинице, видимо, не осуществляется

С питанием и здесь было не всё так, как хотелось бы. Из обещанного «всё включено» только завтрак, обед и ужин, разнообразие блюд на которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К примеру, на обед подавали шпинат с яйцом, салат из огурцов и помидоров, соевую колбасу и дыню.

В гостинице нет оборудованного зала и шведского стола с раздачей

Вообще вместо оборудованного зала и шведского стола с раздачей кушали туристы в помещении, которое больше похоже на советскую столовую. Там просто сдвигали несколько столов и на них раздавали еду. Бар с напитками отсутствовал. И речь идет не только об алкоголе. Кроме воды, для туристов ничего было не предусмотрено.

В "столовой" просто сдвигали столы и делали раздачу

За всё это удовольствие в течение 10 дней и 9 ночей девушки заплатили 53 тысячи рублей. Плюс 30 евро с человека за конкретизацию рейса, чтобы прилететь пораньше, а улететь попозже. Стоит отметить, что в такой же ситуации, как и вологжанки, оказались ещё семь человек из Санкт-Петербурга.

По мнению турецкой стороны, данный отель по уровню сервиса и условиям относится к тройке

«На горячей линии компании, через которую мы прилетели, нам сказали, чтобы мы звонили в турфирму, через которую мы покупали путёвки. Турфирма должна договариваться с туроператором, а туроператор говорит, что мы не можем ничем помочь, обращайтесь к гиду. В общем, им всем нет дела до нас. Гид сказал, что в наш отель, который мы бронировали первоначально, мы точно не попадём. Сказал, чтобы мы даже не рассчитывали на это. Из альтернатив только то, куда нас поселили, и отель, который нам предложили в трёх километрах от моря. Больше вариантов нет. Но это не то, что мы покупали», - говорят вологжанки.

Вид из окна номера на пустырь

И гид оказался прав. В свой отель девушки так и не попали. Никаких других достойных вариантов им не предложили, потому свой отпуск они были вынуждены провести там, куда их привезли.

Достойных вариантов до конца отпуска вологжанкам так и не предложили

«Когда переселяют из отеля в отель, это не вина турагентства, поскольку не оно расселяет туристов. Это называется «овербукинг», то есть сверхбронирование. Отвечать в этом случае должен отель, либо туроператор, но только в том случае, когда турист не согласился на другой отель. Здесь люди согласились и переселились, возможно, даже что-то подписали в стране пребывания. Повторюсь, что это ситуация туроператора», - так прокомментировала этот случай представитель туристического агентства, через которое покупали путёвки вологжанки.

По мнению вологжанок, отель не соответствует тому, за что они заплатили

До окончания такого отпуска, признаются девушки, они буквально считали дни. Вологжанки благополучно вернулись домой. Сейчас они думают над тем, чтобы обратиться в суд. По словам юристов, вернуть потраченные деньги и получить возмещение морального ущерба в этой ситуации будет очень непросто.