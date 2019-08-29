Акция «Экодвор» проходит в Вологде. Она посвящена экологичному образу жизни и нацелена на популяризацию раздельного сбора мусора. Организатором мероприятия в нашем городе является вологодское движение «ЭКА».

В рамках акции для вологжан проводится целый праздник с играми, выставкой из втосырья и мастер-классами. Также жители могут сдать макулатуру и стеклянную тару. Каждый, кто приносит отходы для утилизации, получает подарок.

В рамках акции можно сдать макулатуру (Фото: Движение "ЭКА")

Кроме того, участники праздника получают полезную информацию об экологии и тематических мероприятиях, которые проходят в нашем городе и области. Ещё во время акции проходит «Книговорот» и «Игрушковорот», где люди могут обменяться книгами и игрушками.

27 и 28 августа «Экодворы» уже прошли по адресам: улица Ильюшина, 10 и Окружное шоссе, 23 А. В предстоящее воскресенье, 1 сентября, в 12.00 акция будет проходить на площади Ильюшина. А в понедельник, 2 сентября, в 17 часов – на площади Федулова.

Для участников праздника организована выставка, проводятся игры и мастер-классы (Фото: Движение "ЭКА")

Стать участником мероприятий может каждый желающий.

Добавим, что проект «Экодвор» является всероссийским. Он входит в программу «Разделяй с нами», которая направлена на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.