2019-08-29T12:10:27+03:00
Общество

Акция «Экодвор» проходит в Вологде

Её участником может стать каждый [фото]
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
Поделиться:
В разных дворах для жителей проводят экологические праздники (Фото: Движение "ЭКА")В разных дворах для жителей проводят экологические праздники (Фото: Движение "ЭКА")
Изменить размер текста:

Акция «Экодвор» проходит в Вологде. Она посвящена экологичному образу жизни и нацелена на популяризацию раздельного сбора мусора. Организатором мероприятия в нашем городе является вологодское движение «ЭКА».

В рамках акции для вологжан проводится целый праздник с играми, выставкой из втосырья и мастер-классами. Также жители могут сдать макулатуру и стеклянную тару. Каждый, кто приносит отходы для утилизации, получает подарок.

В рамках акции можно сдать макулатуру (Фото: Движение "ЭКА")

В рамках акции можно сдать макулатуру (Фото: Движение "ЭКА")

Кроме того, участники праздника получают полезную информацию об экологии и тематических мероприятиях, которые проходят в нашем городе и области. Ещё во время акции проходит «Книговорот» и «Игрушковорот», где люди могут обменяться книгами и игрушками.

27 и 28 августа «Экодворы» уже прошли по адресам: улица Ильюшина, 10 и Окружное шоссе, 23 А. В предстоящее воскресенье, 1 сентября, в 12.00 акция будет проходить на площади Ильюшина. А в понедельник, 2 сентября, в 17 часов – на площади Федулова.

Для участников праздника организована выставка, проводятся игры и мастер-классы (Фото: Движение "ЭКА")

Для участников праздника организована выставка, проводятся игры и мастер-классы (Фото: Движение "ЭКА")

Стать участником мероприятий может каждый желающий.

Добавим, что проект «Экодвор» является всероссийским. Он входит в программу «Разделяй с нами», которая направлена на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
Вологжанин получил в наследство целый чемодан оружия
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета
В Череповце в областной больнице появилась новая техника
Вологжан продолжают лопушить мошенники
Вологодские полицейские спасли из леса женщину, искавшую убежавшего пса
В Вологде сожгли килограммы неугодной колбасы и сыра
ДТП под Череповцом оставило маленькую вологжанку сиротой
В Вологде на День знаний выступит IOWa
В Вологде в автобусах ПАТП-1 можно расплатиться картой
Ночью в Вологде из горящего дома спасли шестерых
Вологжанин покусился на ногу полицейского
В Череповце можно оплачивать проезд картой
В районы Вологодской области закупили 28 "буханок" для скорой помощи
Череповецкий курильщик спалил общагу
В Вологде подожгли очередную "деревяшку" на набрежной
Банкомат "Сбербанка" не выдал вологжанке 10 тысяч рублей и она подала в суд
Череповчанин судился с "службой помощи призывникам"