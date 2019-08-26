2019-08-26T18:52:12+03:00
Общество

Большой семейный праздник пройдет в Вологде 1 сентября

Школьников и их родителей ждут на площади Революции в полдень
Иван Чухнин
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1 сентября с 12 до 16 часов на пл. Революции пройдет большой семейный праздник. Он объединит два мероприятия – праздник к Дню знаний «Город знаний, или Загадки школьного портфеля» и Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019.

Будут организованы интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, танцевальные флешмобы, спортивные игры.

Здесь же, на площади пройдет ярмарка городских учреждений культуры и дополнительного образования, где можно будет записать ребенка в кружки и секции.

Начнется праздник в полдень с концерта детских коллективов «Ура! Зажигает детвора!». Частью праздника станет прощание с летом - церемония закрытия проекта «Город детства – 2019».

Будут награждены лучшие вожатые и педагоги, которые в течение лета работали с детьми на 35 площадках в разных районах города.

В 13:00 флешмобом откроется Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019. Все желающие принять в нем участие могут обращаться в Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» по телефону 76-07-28.

Также будут работать концертные и интерактивные

площадки, солнечный телескоп, планетарий, квест, в ходе которого

участников научат экономить ресурсы в условной квартире.

Представители ВоГУ проведут опыты по химии и физике. В рамках фестиваля подведут итоги конкурса детских творческих работ по энергосбережению в номинациях:

«Энергосбережение глазами детей», «ЭнергоЛэнд», «Профессии ТЭК».

С 13.30 до 15:00 на сцене пл. Революции начнутся показательные

выступления воспитанников ДЮСШ.

Также можно будет познакомиться с деятельностью

кружков и секций, художественной и музыкальной школ, Центра дополнительного образования, Детского морского центра «Меридиан», театра-студии «Сонет».

Затем в 15:00 начнется спекталь театра Больших кукол.

Кроме того, во время праздника можно будет присоединиться к квест-игре «Твое время», которая продлится до 8 сентября, сообщает пресс-службы Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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