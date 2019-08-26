Большой семейный праздник пройдет в Вологде 1 сентября
1 сентября с 12 до 16 часов на пл. Революции пройдет большой семейный праздник. Он объединит два мероприятия – праздник к Дню знаний «Город знаний, или Загадки школьного портфеля» и Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019.
Будут организованы интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, танцевальные флешмобы, спортивные игры.
Здесь же, на площади пройдет ярмарка городских учреждений культуры и дополнительного образования, где можно будет записать ребенка в кружки и секции.
Начнется праздник в полдень с концерта детских коллективов «Ура! Зажигает детвора!». Частью праздника станет прощание с летом - церемония закрытия проекта «Город детства – 2019».
Будут награждены лучшие вожатые и педагоги, которые в течение лета работали с детьми на 35 площадках в разных районах города.
В 13:00 флешмобом откроется Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019. Все желающие принять в нем участие могут обращаться в Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» по телефону 76-07-28.
Также будут работать концертные и интерактивные
площадки, солнечный телескоп, планетарий, квест, в ходе которого
участников научат экономить ресурсы в условной квартире.
Представители ВоГУ проведут опыты по химии и физике. В рамках фестиваля подведут итоги конкурса детских творческих работ по энергосбережению в номинациях:
«Энергосбережение глазами детей», «ЭнергоЛэнд», «Профессии ТЭК».
С 13.30 до 15:00 на сцене пл. Революции начнутся показательные
выступления воспитанников ДЮСШ.
Также можно будет познакомиться с деятельностью
кружков и секций, художественной и музыкальной школ, Центра дополнительного образования, Детского морского центра «Меридиан», театра-студии «Сонет».
Затем в 15:00 начнется спекталь театра Больших кукол.
Кроме того, во время праздника можно будет присоединиться к квест-игре «Твое время», которая продлится до 8 сентября, сообщает пресс-службы Администрации города Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU