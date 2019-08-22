Подарки от партнеров "Комсомолки" вручены участникам конкурса "Котофото"

Подведены итоги нашего самого мимимишного конкурса - Котофото.

И кот, и юная хозяйка довольны подарком от магазина "ЛеМуррр"

Благодаря ему все смогли убедиться в кототерапии: она существует! Достаточно пролистать ленту с фотографиями питомцев, как артериальное давление выравнивается, а на лице, даже самом уставшем, появляется улыбка.

Сертификат в Вологодский ветеринарный центр - вручён!

А "Комсомолка", благодаря конкурсу, представила вологжанам новых друзей - партнеров. Это те, кто делает жизнь питомцев и их хозяев более удобной, здоровой и приятной.

Переноска - вещь нужная!

Это Вологодский ветеринарный центр, ветеринарная клиника "Твой ВетДоктор", ветклиника "Айболит", а также зоомаркет "ЛеМуррр", который, кстати, не так давно переехал и сейчас находится по НОВОМУ адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 32 (2-й этаж),

Именно они предоставили подарки участникам конкурса - сертификаты на услуги, брендированные сумки-переноски, корм, домик-лежанку.

С такой сумкой удобно путешествовать вместе с питомцем.

Победителями стали - вологжанка Виктория Кузина, за фото котенка, похожего на инопланетянина, ей вручена брендированная переноска.

Андрей Шаров, приславший фото роскошного котика, получил для своего питомца домик, который легко трансформируется в лежанку.

За Галину Дерягину подарок получила ее дочь - сертификат на 1000 рублей, данный сертификат можно использовать в Вологодском ветеринарном центре.

Ванёк Вдовин и Татьяна Хамикова получили подарки прямо в "ЛеМуррре": брендированную переноски и корм с фирменными мисками для котиков.

Домик может легко превратиться в лежанку.

Итак, конкурс закончился. но мы не прощаемся.

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