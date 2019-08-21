Министр транспорта РФ Евгений Дитрих одобрил строительство малого транспортного кольца в Вологде

Идею формирования в Вологде малого транспортного кольца, которое позволит разгрузить дороги областной столицы и оптимизировать потоки, представил на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Детальный разговор о крупном инфраструктурном проекте шел на совещании, посвященном реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект презентовал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, строительство малого транспортного кольца - это работа на перспективу.

В городе в последние годы рост автотранспорта составляет 10-15 процентов.

То есть увеличивается загруженность мостов и основных магистралей.

Ключевыми звеньями малого транспортного кольца является строительство двух мостов через реку Вологду - в створе улицы Некрасова и Флотском переулке.

Сейчас по Некрасовскому мосту готовится проектно-сметная документация, которая будет направлена на госэкспертизу. Строительство намечено на 2020 год.

Губернатор области сообщил, что средства на реализацию первого этапа проекта будут запланированы в областном бюджете. Но при этом есть рассчет и на федеральную поддержку.

«Такой стратегический взгляд с дальним прицелом на развитие улично-дорожной сети - это важнейшая перспективная задача. С вводом последнего участка обхода Вологды транзитный трафик удастся увести из города, и транспортная нагрузка снизится. Но внутри города необходимы дополнительные связи с мостовыми переходами через ж/д пути, через реки. Причем все нужно планировать синхронно: строительство мостовых переходов, подходов к ним и улично-дорожной сети, которая будет примыкать и обслуживаться этими сооружениями. В национальных проектах есть определенные ресурсы на будущие периоды. Мы с министерством финансов довольно плотно взаимодействуем по перераспределению дополнительных средств, которые можно было бы направить на такие важные проекты. Готовы помогать», - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Детально о будущем малом транспортном кольце рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе совещания под руководством министра транспорта. Он напомнил, формирование кольца начнется со строительства Некрасовского моста.

Он будет строиться в два этапа – по две полосы на каждом. Такое инженерное решение поддержано и разработчиками комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Кроме двух мостов с подходами к ним, малое транспортное кольцо предполагает строительство улиц поэта Романова и транспортной развязки в створе Говоровского проезда.

- Малое транспортное кольцо должно иметь в поперечном профиле по 2 полосы движения в каждом направлении, с разделительной полосой по оси движения. Его общая протяженность составит 16,3 км. После пуска моста в эксплуатацию роизойдет полное перераспределение транспортных потоков. На 54 % снизится нагрузка на основные мостовые переходы и путепровод по Пошехонскому шоссе. Снизится доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки. Также после запуска малого транспортного кольца сможем поэтапно выводить в ремонт небольшие мостовые сооружения, реконструкция которых назрела», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.