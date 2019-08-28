Ивановского капитана судна спасает вологодская санавиация

"Помогите! Капитан корабля, инсульт. На аппарате. Должных врачей нет. Высадились Вытегра Вологодской области. Оповестите! Помогите..." - такой крик о помощи пришел в московскую редакцию "Комсомолки".

Мы связались с родственницей, которая обратилась за помощью в редакцию. Елена рассказала, что его дядя, капитан Юрий Николаевич Павлов, почувствовал себя плохо и был снят с корабля в Вологодской области 23 августа. У него диагностировали инсульт. Он был помещен в реанимацию Вытегорской районной больницы, два дня находился в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Вы понимаете, что в этой больнице нет должной техники - аппарат, который смог бы просканировать головной мозг, определить головного мозга, не работает, - сообщила Елена. - Родные, жена и дети, находятся в страшном состоянии. Конечно, они хотят и предлагают ухаживать - но им не дают, разрешают проходить в реанимацию лишь дважды в сутки... Время идет. Очень важно, чтобы получить должное лечение. Но для этого его нужно вывезти из этого райцентра!

Корреспондент "Комсомолки" не смогла дозвониться главному врачу Вытегорской ЦРБ. Но ей удалось связаться с руководителем вологодской санавиации - с Сергеем Владимировичем Дьяковым. Он сообщил, что знает об этом больном. Что заявка, оформленная должным образом, заверенная врачебной комиссией Вытегорской ЦРБ, получена сегодня. Что в это время вертолет МИ-8, оборудованный всем необходимым, уже вылетел в сторону Вытегры.

- Закупки летных часов у нас проведены. Если заявка поступает, с нашей стороны никаких отказов быть не может - в течение часа бригада, в которую входит врач-реаниматолог, фельдшер скорой помощи, вылетает. Здесь, в Вологде мы готовы принять больного. Уверен, сегодня, часов в 17, он будет в областной больнице.

15:00 Больной отправлен из Вытегорской ЦРБ на вертолете в Вологду. Об этом нам сообщила главный врач больницы Фаина Александровна Булекова:

- Больной поступил в тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственного дыхания. В таком положении он был просто нетранспортабелен - любой перепад давления мог бы прривести к трагедии. Мы не сидели сложа руки - лечение оказывалось в полном объеме. Анастезиолог, а это очень ответственый специалист, находился в больнице практически круглосуточно. Едва появилась положительная динамика, сегодня пациент смог дышать самостоятельно, он был передан санавиации. Да, в конце 2018 года у нас вышел из строя томограф. Его ремонт мы рассчитывали сделать, получив 5, 5 миллионов рублей. Но из-за длительности процедур сейчас этот ремонт стоит уже 8 миллионов. В ближайшее время, надеемся, получим и недостающие 2,5 миллиона...