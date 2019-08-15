2019-08-15T13:32:14+03:00
Общество

В Вологде обновится сквер возле памятного знака Можайскому

Ход работ проверил Мэр Вологда Сергей Воропанов
Иван Чухнин
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Сквер полностью обновится в середине сентября.Сквер полностью обновится в середине сентября.Фото: администрация города Вологды
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В Вологде около памятного знака Можайскому во всю ведутся работы.

Накануне на место выехал Мэр Вологды Сергей Воропанов совместно с подрядчиками и представителями ТОСа.

На улице Можайского, 28, где установлен памятник создателю первого самолета, будет сквер. Работы там начались в конце июля.

Согласно проекту, здесь будет хорошо освещенный сквер с пешеходными дорожками, газонами, площадкой для отдыха. Рядом будет сделана парковка, тротуар с велодорожкой, в самом сквере установлены ограждение, скамейки и урны.

Сейчас формируются пешеходные дорожки, идет выборка грунта под газоны и устройство основания проездов. Вскоре появятся восемь новых световых опор.

- Фото: администрация города Вологды

-Фото: администрация города Вологды

«Мы проведем двухслойное асфальтирование на площади в 900 кв. метров. Планируем справиться с основным объемом работ до середины сентября. Единственное, чего придется ждать - это световые опоры, они заказаны и сейчас изготавливаются», - рассказал директор компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

К слову, это общественное пространство выбрали сами жители во время рейтингового голосования - сквер был в полном запустении.

Финансирование работ ведется в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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