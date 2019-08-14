В Тотьме вышел альбом со старыми фотографиями

Вышел в свет второй альбом "Осколки времени". Напомним, первый альбом "Осколки времени", в котором было представлено около 200 фотографий старой Тотьмы, появился ровно два года назад. Он вышел в прекрасном бумажном исполнении благодаря краудфандинговой кампании.

Фото Тотемского музейного объединения.

Алексей Новосёлов, директор Тотемского музейного объединения, и Елена Фокина, руководитель кружка юных краеведов Тотемского центра дополнительного образования, обратились к общественности со своей идеей и в течение нескольких месяцев собрали необходимую для издания сумму.

Дело в том, что уникальная коллекция стеклянных негативов тотемского купца Александра Киренкова, жившего в начале ХХ века, дотошно фиксировавшего жизнь уездного города, хранилась в фондах музея. Как известно, негативы от времени не становятся лучше. Они портятся, по стеклу идут микротрещины, изображения тускнеют. Между тем фотографии хотели бы посмотреть многие.

Вот Елена и Алексей и предложили издать красочный альбом, в котором будут представлены снимки города, которого нет уже столетие. Виртуальное путешествие по городу, которого больше нет с его многочисленными храмами, земскими учреждениями, крещенскими водосвятиями, лотереями на набережной, передвижными цирками на Мясной площади, заинтересовало многих.

За несколько месяцев было собрано более 220 000 рублей. Помогли рождению книги жители не только Тотьмы, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды... Книга "Осколки времени" тиражом тысяча экземпляров увидела свет в августе 2017 года, тираж был буквально сметен с прилавков.

И тотьмичи решили на этом не останавливаться. Сбор старых фотографий продолжился.

И вот, в августе 2019 года вышли в свет вторые "Осколки". Альбом рассказывает о Тотьме, начиная с Октябрьской революции и до 1953 года.

Презентация альбома «Тотьма на фотографиях 1917-1953 годов» - второго тома серии «Осколки времени», прошла в Тотьме 11 августа.

Большая часть опубликованных фотографий - из фонда Тотемского музейного объединения, который насчитывает около 1500 подобных единиц хранения. В свое время фонд пополнился уникальными архивами фотографов Дмитрия Петрова и Евареста Баландина. А совсем недавно 212 фотографий стали общественным достоянием благодаря конкурсу, в котором активно участвовали тотьмичи.

Все материалы нового альбома объединены в разделы - образование, медицина, развитие спорта на тотемской земле и т.д..

Самым интересным, на взгляд Алексея Новоселова, получилась тема политических репрессий и спецпоселений, которые находились и на Вологодчине. Это первая попытка взглянуть на происходившее в те далекие годы без партийных установок.

Как рассказал Алексей Новоселов, тираж, а это тоже тысяча экземпляров, увидел свет в вологодском издательстве "Древности Севера". Он стал возможен президентскому гранту, который получил Совет ветеранов Тотемского района. Ветераны стали и самыми активными авторами книги: именно они штудировали подшивки районных газет, выбирая факты, наиболее ярко характеризующие время.

Фото Тотемского музейного объединения.

Авторами статей выступили работники музейного объединения: Ольга Завьялова, Елена Филиппова, Вера Галушкина, Светлана Кузнецова, Валентина Притчина, Наталья Коренева, Ольга Полоцкая.

В редколлегию вошли известные вологодские историки Фёдор Коновалов, Марина Васильева, Александр Суворов, краевед Александр Кузнецов.

Алексей Новоселов выступил в роли ответственного редактора.

В презентации книги приняли участие актёры Тотемского народного театра. А почетными гостями стали представители московского Музея истории ГУЛАГа.

Как уверен идейный вдохновитель издания Алексей Новоселов, эти "Осколки" для Тотьмы - не последние.