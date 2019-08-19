Слёт работающей молодёжи прошёл на Вологодчине

Рекордным по числу участников стал 5-й слет работающей молодежи «МОСТ». Он прошел в Сокольском районе с 16 по 18 августа на турбазе в Шачино.

Здесь собрались 21 молодежная команда – это 220 человек, представляющих различные предприятия областной столицы.

Молодежь приветствовали Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Мэр Вологды Сергей Воропанов. Они осмотрели площадки команд, пообщались с участниками.

«Здесь находится экономический, творческий, культурный потенциал нашего города, потому что вы представляете практически все предприятия нашего города. Слет «МОСТ» - это отличная площадка для обмена опытом, знаниями и идеями среди представителей молодежных активов различных предприятий», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«МОСТ» проходил уже пятый раз, и за это время число участников выросло вдвое. Причем, если раньше проект был, главным образом, туристическим, сейчас это образовательная и командообразующая площадка.

«В этом году на слете работали 7 образовательных площадок. В том числе приезжала федеральный эксперт Ирина Темирханян, которая рассказывала, как построить команду и параллельно развивать себя и свои компетенции. Нам кажется, что это правильно. Участники должны не только проявить свои творческие, спортивные, интеллектуальные способности, но и получить полезную информацию, чтобы ее в дальнейшем применить для деятельности молодежного совета. По итогам слета команды часто говорят, что нам удается создать для них удивительную атмосферу, погрузить их в совершенно новую для них деятельность, происходит перезагрузка, прилив энергии, сил, идей - и это самое главное», - отметила директор Молодежного центра «ГОР.СОМ 35» Яна Филиппова.

Традиционно на слете организована и соревновательная программа. Это туристическая полоса препятствий; интеллектуальные конкурсы, которыепрошли в формате квеста; конкурс на самое интересное оформление бивуаков, творческое испытание.

Нас немного, но мы в касках!Фото: администрация города Вологды

Победителями 5-го слета работающей молодежи «МОСТ» стала команда "Вологдаоблэнерго", с небольшим отрывом в баллах второе место заняли команда IT-компании «X.seven», на третьей строчке – сборная «Сбербанк».

Второй год подряд звание «Лучшего повара» получил представитель команды «Кронлес».

Такие молодые люди, в полосочку, не затеряются!

На «МОСТу» благодарственные письма Губернатора Вологодской области были вручены также молодежным активам компаний «Вологдаэнерго», «ВОМЗ» и «ТГК-2», которые участвовали во всех пяти слетах.

Благодарственными письмами Мэра Вологды были отмечены молодежные активы, а также родители участников, воспитавшие такое активное и заинтересованное в развитии молодое поколение, сообщает пресс-служба Администрации Вологды.