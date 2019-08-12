2019-08-12T15:49:16+03:00
Происшествия

О погибших на Вологодчине шести дачниках узнали почти сутки спустя

Отдыхающие не выходили на связь
Иван Чухнин
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Тот самый дом, в котором погибли люди.Тот самый дом, в котором погибли люди.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Стали известны подробности ЧП, произошедшего в Вологодской области.

Как сообщал сайт КП-Вологда, при разборе пепелища в деревне Бурцево Усть-Кубинского района было обнаружено шесть трупов. В деревне, находящемся на левом берегу реки Кубены, это был единственный дом, в котором жили дачники. Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, это было здание из монолитных плит с печным отоплением.

Тревогу подняла сокольчанка: в воскресенье она никак не смогла связаться с отдыхающими. Она выехала на место, где увидела сгоревший дом.

О случившемся женщина сообщила в полицию. Те, чтобы разобрать завалы и установить картину произошедшего, пригласили на место пожарных.

Поздно вечером 11 августа пожарные приступили к работе. В 1:00 на месте пожара в дачном доме обнаружены останки трёх погибших. В 6:15 12 августа было сообщение об обнаружении останков еще одного погибшего. Затем были найдены еще два трупы.

Сейчас все погибшие опознаны: это жители Сокола. Два мужчины 37 лет, один 38, 12-летний сын одного из них, а также 31-летняя женщина и ее племянница 7 лет.

Дом принадлежал одному из погибших, который отдыхал с сыном, а погибшая - его сожительница.

Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происiествия, ведется сбор сведений о личности погибших, а также причины возникновения пожара.

Назначен ряд судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели.

Следователи предполагают, что пожар произошел в ночь с 10 на 11 августа, ориентировочно с 3 до 4 часов утра.

Сокольским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту смерти людей на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

ИСТОЧНИК KP.RU

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