Конкурс "КотоФото" продолжается!

Сайт "Комсомолки" в Вологодской области" проводит конкурс "КотоФото". На страничке "ВКонтакте" уже появилась целая коллекция фотографий пушистых питомцев. Количество снимков неуклонно движется к сотне. На них - котики, кошечки, котята - все они разные не только по цвету, но и по характеру. Какждый снимок - это история одной любви. Жюри будет невероятно трудно работать!

В альбоме нашей группы "ВКонтакте" читатели "Комсомолки" не только размещают снимки, но и делают под ними подписи.

Перелистайте - и настроение у вас сразу улучшится. Кототерапия - одно из самых эффективных средств от грусти и холода. Ставьте лайки и добавляйте снимки!

Напомним, конкурс продолжается. А итоги - победителей выберет редакция и наши партнеры - будут подведены 15 августа. Авторы лучших снимков получат подарки.

Партнерами конкурса "Кото Фото", откликнувшимися на наше предложение, стали ветеринарный центр, зоомаркет и две вологодских ветеринарных клиники.

Сегодня, в Международный день кошек, мы поздравляем всех кошатников и их питомцев с праздником и напоминаем,

номинации нашего конкурса таковы:

"Обаяшка". Согласитесь, что котик может быть и не красавцем. Но от этого он не менее привлекательный и любимый.

"Артистизм". Грация у котиков - врожденная. Но сумеете ли вы ее запечатлеть?

"Сюжетность". В какие только ситуации не попадают наши питомцы. Но успели ли вы это сфотографировать?

"Характер". Конечно, характер вашего питомца написан на морде. Но сумете ли вы рассказать об этом нашим читателям?

Фотографии можно загружать ЗДЕСЬ

А сейчас несколько слов о наших партнерах.

Вологодский ветеринарный центр.

Вологодский ветеринарный центр.

Вологодский ветеринарный центр Виктор Викторович Цибулин основал в 2007 году, собрав дружную команду профессиональных ветеринарных врачей. За годы работы Центр получил массивную практическую базу, преимущественно в хирургии. На сегодняшний день отличительной особенностью является оснащенность высокотехнологичным оборудованием и разделение специализаций среди персонала клиники.

Современное оборудование для проведения рентген и УЗИдиагностики, эндоскопии, анестезиологического сопровождения, электроэнцефалографии, высоко оснащённая лаборатория немаловажный аспект для диагностики и лечения пациентов.

Постоянно совершенствуется работа в Центре, и все это благодаря не только опыту специалистов, но и высоким технологиям и технике.

Недавно в клинике появилась жесткая эндоскопия. И теперь доступна артроскопия и эндоскопия. А это - возможность малоинвазивной хирургии для питомцев.

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Зоомаркет "ЛеМуррр".

Зоомаркет "ЛеМуррр" открылся в Вологде в декабре 2014 года и быстро завоевал уважение и доверие не только жителей, но и гостей Вологды своим фирменным стилем и наличием широкого ассортимента высококачественных кормов для домашних питомцев: 1st Choice (ферст чойс), Pronature Holistic (пронейтче холистик), Schesir (шезир).

Сегодня зоомаркет "ЛеМуррр" – небольшой, но очень уютный магазин, где Вам окажут профессиональную помощь в подборе качественного корма и необходимых товаров для Ваших питомцев.

Плюсы нашего зоомаркета:

- Удобное месторасположение;

- Широкий ассортимент качественных зоотоваров;

- Комфортная цена и бесплатная доставка по городу;

- Наличие товара для покупателя со средним и высоким достатком, которые хотят быть уверенными в качестве зоотоваров, приобретаемых для своих питомцев.

Возможность заказать необходимый вашему питомцу товар по выгодной цене.

Просим обратить Ваше внимание, что зоомаркет переехал и сейчас находится по НОВОМУ адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 32 (2-й этаж)

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Ветеринарная клиника "Твой ВетДоктор".

В клинике «Твой ВетДоктор» Ваши питомцы будут обеспечены вниманием и квалифицированной помощью. Специалисты клиники, а это 7 опытных врачей, помогают: предупредить заболевания четвероногих друзей с помощью прививок; вовремя диагностировать болезни животных; подобрать правильное лечение питомцам, если они уже заболели. Клиника занимается изучением, диагностикой и лечениемглазных патологий всех видов животных. Здесь используется только современное офтальмологическое оборудование, позволяющее определить заболевание даже на самых ранних этапах развития и проводить микрохирургические операции любой сложности.

«Твой ВетДоктор» принимает пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Используемые врачами методы диагностики позволяют выявить проблему на ранней стадии и назначить подходящий курс лечения для скорейшего выздоровления животного. В клинике работают врачи- дерматологи, которые применяют современные и эффективные методы диагностики и лечения заболеваний кожи у домашних животных.

Занимаются здесь и ветеринарной стоматологией .Прием ведет квалифицированный врач-стоматолог, специализирующийся на лечении патологий ротовой полости у собак и кошек, которые могут быть вызваны недостаточной гигиеной, несбалансированным питанием, неправильным уходом за зубами, генетической предрасположенностью.

Также в клинике есть ратолог – ветеринарный врач узкого профиля, специализирующийся на лечении хомячков, морских свинок, крыс, мышей и других представителей отряда грызунов.

Функционирует кабинет ультразвуковой диагностики. Врачи клиники работают на переносном аппарате , что позволяет качественно обследовать как крупных, так и мелких животных.

Ко всему прочему предлагается широкий перечень товаров и услуг, которые обеспечат здоровье домашним животным, помогут наслаждаться жизнью и радовать своих хозяев.

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Ветеринарная клиника «Айболит».

Ветеринарная клиника «Айболит» была создана в Вологде в 1994 году.

За эти годы накоплен огромный опыт в диагностике и лечении различных заболеваний животных, имеется огромный арсенал современного диагностического оборудования, в том числе цифровой рентген и УЗИ аппарат экспертного класса, жёсткая и гибкая эндоскопия, экспресс анализаторы крови, позволяющие за считанные минуты провести биохимический и морфологический анализ крови.

Одна из немногих клиник в городе работающих круглосуточно, в т.ч. имеющая круглосуточный стационар с врачом-реаниматологом. В данный момент в клинике проводятся различные сложные хирургические вмешательства, в т.ч. на позвоночнике, грудной полости,суставах, сложные ортопедические операции. Вылечиваются многие считавшиеся ранее неизлечимыми заболевания, в т.ч. онкологические, инфекционные и др.

Также при клинике и ещё в двух районах города открыты одни из самых больших зоомагазинов Вологды, где владельцы различных видов животных, птиц и рыб могут приобрести всё необходимое для своих любимцев по весьма демократичным ценам. Сегодня «Айболит» - это коллектив единомышленников, насчитывающий более 40 человек. Вы всегда можете получить не только квалифицированную помощь, но и профессиональные рекомендации о том, как заботится о животном, а также приобрести необходимые медикаменты, корма, амуницию и другое.