Свои пожелания по благоустройству набережной Вологды горожане могут высказать тремя способами

Первый проект вида набережной Вологды опубликован в интернете.

Это модели детских площадок и прогулочной зоны.

На изображении - макет специальной зоны для мам и их детей. Здесь есть игровые комплексы для малышей и развлечения для подростков.

Для площадки предусмотрено качественное современное освещение, безопасные и современные материалы. Обязателен дренаж - чтобы вода не скапливалась в песочнице и на игровой территории в случае сильных дождей.

Среди предложений по благоустройству набережной - строительство смотровой площадки напротив Соборной горки.

«Было предложение сделать спуск от этой смотровой площадки к проруби напротив Соборной горки. Там всегда зимой «моржи» купаются. Хороший спуск к воде для них необходим», - рассказал мэр города Сергей Воропанов еще об одной идее.

Свои идеи воложане могут высказать тремя способами. Во-первых, в торговых центрах, поликлиниках, муниципальных учреждениях областной столицы устанавливаются боксы с символикой проекта #вологдаобсудим, а которые можно отпустить бланк с предложением.

С 14 августа начала свою работу горячая линия - 722247. Кроме того, идеи принимает сайт Вологдаобсудим.рф.