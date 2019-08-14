2019-08-15T19:30:36+03:00
Общество

Свои пожелания по благоустройству набережной Вологды горожане могут высказать тремя способами

Это интернет, телефон и ящики, установленные в общественных местах
Иван Чухнин
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--Фото: администрация города Вологды
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Первый проект вида набережной Вологды опубликован в интернете.

Это модели детских площадок и прогулочной зоны.

На изображении - макет специальной зоны для мам и их детей. Здесь есть игровые комплексы для малышей и развлечения для подростков.

Для площадки предусмотрено качественное современное освещение, безопасные и современные материалы. Обязателен дренаж - чтобы вода не скапливалась в песочнице и на игровой территории в случае сильных дождей.

Среди предложений по благоустройству набережной - строительство смотровой площадки напротив Соборной горки.

«Было предложение сделать спуск от этой смотровой площадки к проруби напротив Соборной горки. Там всегда зимой «моржи» купаются. Хороший спуск к воде для них необходим», - рассказал мэр города Сергей Воропанов еще об одной идее.

Свои идеи воложане могут высказать тремя способами. Во-первых, в торговых центрах, поликлиниках, муниципальных учреждениях областной столицы устанавливаются боксы с символикой проекта #вологдаобсудим, а которые можно отпустить бланк с предложением.

С 14 августа начала свою работу горячая линия - 722247. Кроме того, идеи принимает сайт Вологдаобсудим.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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