2019-08-02T12:30:12+03:00
Общество

«Десантники должны уметь всё»

Председатель городского отделения Союза десантников России Алексей Погосов рассказал «Комсомолке» о своей службе в ВДВ
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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2 августа в России отмечают День ВДВ2 августа в России отмечают День ВДВ
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Ежегодно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В этом году празднику 89 лет. Он берёт своё начало в 1930 году, когда на учениях ВДВ под Воронежем впервые были десантированы 12 солдат. Эксперимент показал, что у парашютно-десантных частей есть огромные возможности по быстрому захвату противника по воздуху. ВДВ называют и «крылатой пехотой», и «голубыми беретами». А главный девиз десантников «Никто, кроме нас!».

Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с председателем городского отделения Союза десантников России Алексеем Погосовым, который рассказал, чем живёт организация, а также поделился воспоминаниями о службе в воздушно-десантных войсках.

На службу Алексей Погосов отправился в 1989 году

На службу Алексей Погосов отправился в 1989 году

Алексей, расскажите, когда и где вы служили?

- Это было давно. Я призвался на срочную службу в Ленинградский военный округ в 89 году. Попал в отдельный разведывательный десантный батальон в посёлке Песочном.

Вы хотели служить именно в ВДВ?

- Да, я хотел попасть именно в эти войска, потому что буквально за несколько лет до моей отправки в армию вышел фильм про десантников «В зоне особого внимания». Я его посмотрел во всех кинотеатрах города, наверное, раз пять. И после этого я сказал себе, что хочу стать десантником. Сколько меня не отговаривали, сколько не пугали всякими трудностями, я шёл к своей мечте. Я активно занимался спортом, в своё время получил звание кандидата в мастера спорта по боксу, то есть к 18 годам я был вполне готовым к службе. После этого я в военкомате написал рапорт о том, что хотел бы служить воздушно-десантных войсках. И таких, как я, 18-летних пацанов, собралось, наверное, 50 человек. Нас всех направили в ДОСААФ на учебные прыжки с парашютом, то есть мы перед армией выполнили по три прыжка.

Молодой человек попал в отдельный разведывательный десантный батальон

Молодой человек попал в отдельный разведывательный десантный батальон

Легко ли было пройти отбор в ВДВ?

- Основная причина у всех, кто туда не попадает, это проблемы со здоровьем, то есть здоровье для службы в воздушно-десантных войсках должно быть очень хорошим: зрение единица, отличная работа сердца и так далее. В общем, все показатели должны быть по категории А1, то есть практически без изъянов. Несмотря на то, что я занимался боксом, на тот момент нос у меня не был сломан, мне повезло, поэтому я нормально прошёл медкомиссию. Кроме того, в военкомате смотрели на какие-то дополнительные достижения, например, на тот же спорт. Я им предоставил документы о том, что я занимаюсь, что у меня есть звание. Вопросов не возникло.

Сложной ли для вас была служба?

- Как мне тогда казалось, я шёл в воздушно-десантные войска подготовленным. Но, когда я попал в учебную часть, я понял, что мало занимался, мало бегал. Действительно, было трудно и тяжело, особенно в первые два-три месяца. Но ничего, потом втянулись. Учебка у нас продолжалась восемь месяцев. После я по распределению попал в Германию. В тот момент там находилась группа советских войск. Я там оказался, когда шло воссоединение Германии. Пробыл там недолго, где-то 4-5 месяцев, затем нашу дивизию вывели в Союз. И уже дослуживал я в Кривом роге до 1991-го года.

Что вы можете сказать молодому поколению, стоит ли служить в ВДВ?

- Вы знаете, я ни разу не пожалел о том, что вообще пошёл в армию, а тем более в десант. Жизнь, в принципе, штука тяжёлая, а эта подготовка как раз даёт силы, какие-то навыки, чтобы перешагивать через трудности, через боль, себя немножко в чём-то ужимать, чтобы сделать следующий шаг и как-то дальше продвигаться. Просто по жизни дальше легче идти. Так что я считаю, что надо послужить.

Остались ли в памяти какие-то яркие моменты службы? Может быть, какие-то случаи, ситуации…

- На самом деле в памяти много всего: и первый прыжок, и различные учения. Учебку я закончил командиром разведывательного десантного отделения, то есть у нас было направление разведки. Соответственно, службу я нёс в разведроте ВДВ, это был отдельный разведывательный десантный батальон. Нашими задачами на учениях была разведка и диверсия. Очень мне запомнилось, когда нашей группе нужно было захватить командный центр. Это было достаточно интересно. У противника по периметру объекта стояла охрана: часовые с оружием и боевыми патронами. Наверху у них находился ракетно-зенитный комплекс. В итоге мы сняли часового, весь зенитно-ракетный комплекс забрали с собой и бойцов, которые его охраняли и обслуживали, тоже.

Девиз десантников "Никто кроме нас"

Девиз десантников "Никто кроме нас"

Получается, десантники умеют всё?

- По крайней мере, они должны уметь всё. Не знаю, всему ли сейчас обучают за год в войсках, нас в учебном центре многому чему учили. Мы стреляли из различного вида оружия: из стрелкового, из гранатомета, из пулемёта. Мы водили БТР, БМП, танки. Пожалуй, единственное, что я не сделал, так это не полетал самостоятельно на вертолете и самолёте. А всё остальное, всю технику мы знали. Мы изучали оружие вероятного противника, его возможности и под них подстраивались. Наша группа специализировалась на обнаружении и уничтожении крылатых ракет с ядерными боеголовками «Першинг 2».

Сколько прыжков с парашютом вы сделали за время службы?

- У меня 10 прыжков с парашютом. Мы прыгали и с вертолетов, и с самолетов. С вертолета мне больше понравилось прыгать, немножко другие ощущения, иначе всё это происходит. Мы разведка, потому мы больше бегали и ползали. (смеётся)

Как потом сложилась ваша жизнь?

- Вообще я планировал после года службы подать рапорт о том, чтобы поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Но как раз в тот момент начался распад Советского Союза со всеми вытекающими последствиями. Получилось так, что я призывался в СССР, а демобилизовался с Украины, то есть уже с отдельного государства. На гражданку пришёл, там тоже всё было непонятно. Я нашел себе единственное применение – пошел работать в милицию. Начинал в патрульно-постовой службе, потом перешёл в ОМОН. Во вторую чеченскую кампанию в командировках в составе ОМОНа побывал в Чечне. Я думаю, та служба, которую я проходил два года, мне очень хорошо помогла в дальнейшем. И сейчас помогает. Я просто чувствую уверенность в себе, что у всё должно получиться. Есть такой девиз у десантников «Никто кроме нас!». Если его перефразировать, то получится «Если не мы, тогда кто?».

Алексей Погосов является председателем городского отделения Союза десантников России

Алексей Погосов является председателем городского отделения Союза десантников России

Как давно существует в городе отделение Союза десантников России?

- В Вологде организация существует около пяти лет. Меня в неё пригласили ребята из областного отделения, они находятся в Череповце. Приехали. Рассказали, чем они там занимаются, предложили попробовать. Почему бы и нет?

Чем вы занимаетесь в рамках Союза десантников ?

- Я занимаюсь в основном воспитанием молодежи. У нас есть военно-спортивный патриотический клуб «Бастион», где дети занимаются рукопашным боем, военно-прикладными видами спорта, в том числе стрельбой, бегом, прыжками с парашютом, тактикой. Грубо говоря, мы готовим ребят к армии. Молодежь - это всё-таки наше будущее. Когда я буду сидеть старенький с клюшкой, хочется чувствовать, что мне есть на кого положиться. Не так давно два моих воспитанника поступили в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Я думаю, что не зря занимаюсь этим делом. У нас в клубе и мальчишки, и девчонки. Девчонки также прыгают с парашютом, кстати, многие из них просто мечтают попасть в ВДВ. Кто-то приходит просто так, посмотреть, чем занимаемся, попробовать, некоторые уходят, но многие остаются. Есть ребята, которые хотят связать свою жизнь с вооруженными силами и конкретно с воздушно-десантными войсками.

Мы достаточно плотно работаем с некоторыми школами. Нас приглашают на уроки мужества, мы рассказывает ребятам о службе, о клубе, о союзе десантников. В течение лета, например, у нас проходят военно-спортивные сборы. Недавно закончилась вторая смена. Приезжали дети, с которыми мы две недели жили на полигоне на аэродроме Труфаново, то есть в лесу в палатках. Мы забираем детей из домашних «тепличных» условий от холодильника, от компьютера, от ванны, и привозим их в лес, где костровое питание, где они умываются проточной водой, а с утра у них пробежка три километра вместе сидением у компьютера. За первые две смены такого летнего лагеря у нас прошло 50 человек. Сначала многие дети находятся в шоке и в ужасе. Кроме всего прочего у них ещё проходят тактические занятия, строевая подготовка, ночью и днём они стоят в карауле, несут службу. Всё практически, как в армии. Есть ребята, которые и в лесу никогда до этого не были. Конечно, они в шоке, потом осваиваются и дальше всё нормально. Мы, естественно, их поддерживаем, следим, чтобы им было уютно, помогаем ребятам, что-то советуем.

Каждый год 2 августа десантники встречаются и вспоминают службу

Каждый год 2 августа десантники встречаются и вспоминают службу

Я знаю, что у вас есть своя десантная мечта.

- Да, такая чисто десантная мечта. Очень хочется установить памятник Александру Васильевичу Маргелову. Это наш легендарный десантник, Герой России. Он был первым, кто десантировался из транспортного самолета АН-12 внутри боевой бронированной машины десанта БМД-1. Мы уже поднимали этот вопрос, но пока не сложилось. В прошлом году ребята в Череповце открыли бюст Маргелову. Хотелось бы и нам в следующем году сделать что-то такое же, потому что будет юбилей ВДВ.

Что бы пожелали своим товарищам-десантникам?

- Всех десантников города Вологды, всех десантников России поздравляю с праздником, с Днём ВДВ. Будьте такими же, какими вы были в войсках, эталоном, элитой. Покажите себя с лучшей стороны, не злоупотребляйте алкоголем и фонтанами. И, конечно, слава ВДВ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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