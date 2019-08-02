«Десантники должны уметь всё»

Ежегодно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В этом году празднику 89 лет. Он берёт своё начало в 1930 году, когда на учениях ВДВ под Воронежем впервые были десантированы 12 солдат. Эксперимент показал, что у парашютно-десантных частей есть огромные возможности по быстрому захвату противника по воздуху. ВДВ называют и «крылатой пехотой», и «голубыми беретами». А главный девиз десантников «Никто, кроме нас!».

Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с председателем городского отделения Союза десантников России Алексеем Погосовым, который рассказал, чем живёт организация, а также поделился воспоминаниями о службе в воздушно-десантных войсках.

На службу Алексей Погосов отправился в 1989 году

Алексей, расскажите, когда и где вы служили?

- Это было давно. Я призвался на срочную службу в Ленинградский военный округ в 89 году. Попал в отдельный разведывательный десантный батальон в посёлке Песочном.

Вы хотели служить именно в ВДВ?

- Да, я хотел попасть именно в эти войска, потому что буквально за несколько лет до моей отправки в армию вышел фильм про десантников «В зоне особого внимания». Я его посмотрел во всех кинотеатрах города, наверное, раз пять. И после этого я сказал себе, что хочу стать десантником. Сколько меня не отговаривали, сколько не пугали всякими трудностями, я шёл к своей мечте. Я активно занимался спортом, в своё время получил звание кандидата в мастера спорта по боксу, то есть к 18 годам я был вполне готовым к службе. После этого я в военкомате написал рапорт о том, что хотел бы служить воздушно-десантных войсках. И таких, как я, 18-летних пацанов, собралось, наверное, 50 человек. Нас всех направили в ДОСААФ на учебные прыжки с парашютом, то есть мы перед армией выполнили по три прыжка.

Молодой человек попал в отдельный разведывательный десантный батальон

Легко ли было пройти отбор в ВДВ?

- Основная причина у всех, кто туда не попадает, это проблемы со здоровьем, то есть здоровье для службы в воздушно-десантных войсках должно быть очень хорошим: зрение единица, отличная работа сердца и так далее. В общем, все показатели должны быть по категории А1, то есть практически без изъянов. Несмотря на то, что я занимался боксом, на тот момент нос у меня не был сломан, мне повезло, поэтому я нормально прошёл медкомиссию. Кроме того, в военкомате смотрели на какие-то дополнительные достижения, например, на тот же спорт. Я им предоставил документы о том, что я занимаюсь, что у меня есть звание. Вопросов не возникло.

Сложной ли для вас была служба?

- Как мне тогда казалось, я шёл в воздушно-десантные войска подготовленным. Но, когда я попал в учебную часть, я понял, что мало занимался, мало бегал. Действительно, было трудно и тяжело, особенно в первые два-три месяца. Но ничего, потом втянулись. Учебка у нас продолжалась восемь месяцев. После я по распределению попал в Германию. В тот момент там находилась группа советских войск. Я там оказался, когда шло воссоединение Германии. Пробыл там недолго, где-то 4-5 месяцев, затем нашу дивизию вывели в Союз. И уже дослуживал я в Кривом роге до 1991-го года.

Что вы можете сказать молодому поколению, стоит ли служить в ВДВ?

- Вы знаете, я ни разу не пожалел о том, что вообще пошёл в армию, а тем более в десант. Жизнь, в принципе, штука тяжёлая, а эта подготовка как раз даёт силы, какие-то навыки, чтобы перешагивать через трудности, через боль, себя немножко в чём-то ужимать, чтобы сделать следующий шаг и как-то дальше продвигаться. Просто по жизни дальше легче идти. Так что я считаю, что надо послужить.

Остались ли в памяти какие-то яркие моменты службы? Может быть, какие-то случаи, ситуации…

- На самом деле в памяти много всего: и первый прыжок, и различные учения. Учебку я закончил командиром разведывательного десантного отделения, то есть у нас было направление разведки. Соответственно, службу я нёс в разведроте ВДВ, это был отдельный разведывательный десантный батальон. Нашими задачами на учениях была разведка и диверсия. Очень мне запомнилось, когда нашей группе нужно было захватить командный центр. Это было достаточно интересно. У противника по периметру объекта стояла охрана: часовые с оружием и боевыми патронами. Наверху у них находился ракетно-зенитный комплекс. В итоге мы сняли часового, весь зенитно-ракетный комплекс забрали с собой и бойцов, которые его охраняли и обслуживали, тоже.

Девиз десантников "Никто кроме нас"

Получается, десантники умеют всё?

- По крайней мере, они должны уметь всё. Не знаю, всему ли сейчас обучают за год в войсках, нас в учебном центре многому чему учили. Мы стреляли из различного вида оружия: из стрелкового, из гранатомета, из пулемёта. Мы водили БТР, БМП, танки. Пожалуй, единственное, что я не сделал, так это не полетал самостоятельно на вертолете и самолёте. А всё остальное, всю технику мы знали. Мы изучали оружие вероятного противника, его возможности и под них подстраивались. Наша группа специализировалась на обнаружении и уничтожении крылатых ракет с ядерными боеголовками «Першинг 2».

Сколько прыжков с парашютом вы сделали за время службы?

- У меня 10 прыжков с парашютом. Мы прыгали и с вертолетов, и с самолетов. С вертолета мне больше понравилось прыгать, немножко другие ощущения, иначе всё это происходит. Мы разведка, потому мы больше бегали и ползали. (смеётся)

Как потом сложилась ваша жизнь?

- Вообще я планировал после года службы подать рапорт о том, чтобы поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Но как раз в тот момент начался распад Советского Союза со всеми вытекающими последствиями. Получилось так, что я призывался в СССР, а демобилизовался с Украины, то есть уже с отдельного государства. На гражданку пришёл, там тоже всё было непонятно. Я нашел себе единственное применение – пошел работать в милицию. Начинал в патрульно-постовой службе, потом перешёл в ОМОН. Во вторую чеченскую кампанию в командировках в составе ОМОНа побывал в Чечне. Я думаю, та служба, которую я проходил два года, мне очень хорошо помогла в дальнейшем. И сейчас помогает. Я просто чувствую уверенность в себе, что у всё должно получиться. Есть такой девиз у десантников «Никто кроме нас!». Если его перефразировать, то получится «Если не мы, тогда кто?».

Алексей Погосов является председателем городского отделения Союза десантников России

Как давно существует в городе отделение Союза десантников России?

- В Вологде организация существует около пяти лет. Меня в неё пригласили ребята из областного отделения, они находятся в Череповце. Приехали. Рассказали, чем они там занимаются, предложили попробовать. Почему бы и нет?

Чем вы занимаетесь в рамках Союза десантников ?

- Я занимаюсь в основном воспитанием молодежи. У нас есть военно-спортивный патриотический клуб «Бастион», где дети занимаются рукопашным боем, военно-прикладными видами спорта, в том числе стрельбой, бегом, прыжками с парашютом, тактикой. Грубо говоря, мы готовим ребят к армии. Молодежь - это всё-таки наше будущее. Когда я буду сидеть старенький с клюшкой, хочется чувствовать, что мне есть на кого положиться. Не так давно два моих воспитанника поступили в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Я думаю, что не зря занимаюсь этим делом. У нас в клубе и мальчишки, и девчонки. Девчонки также прыгают с парашютом, кстати, многие из них просто мечтают попасть в ВДВ. Кто-то приходит просто так, посмотреть, чем занимаемся, попробовать, некоторые уходят, но многие остаются. Есть ребята, которые хотят связать свою жизнь с вооруженными силами и конкретно с воздушно-десантными войсками.

Мы достаточно плотно работаем с некоторыми школами. Нас приглашают на уроки мужества, мы рассказывает ребятам о службе, о клубе, о союзе десантников. В течение лета, например, у нас проходят военно-спортивные сборы. Недавно закончилась вторая смена. Приезжали дети, с которыми мы две недели жили на полигоне на аэродроме Труфаново, то есть в лесу в палатках. Мы забираем детей из домашних «тепличных» условий от холодильника, от компьютера, от ванны, и привозим их в лес, где костровое питание, где они умываются проточной водой, а с утра у них пробежка три километра вместе сидением у компьютера. За первые две смены такого летнего лагеря у нас прошло 50 человек. Сначала многие дети находятся в шоке и в ужасе. Кроме всего прочего у них ещё проходят тактические занятия, строевая подготовка, ночью и днём они стоят в карауле, несут службу. Всё практически, как в армии. Есть ребята, которые и в лесу никогда до этого не были. Конечно, они в шоке, потом осваиваются и дальше всё нормально. Мы, естественно, их поддерживаем, следим, чтобы им было уютно, помогаем ребятам, что-то советуем.

Каждый год 2 августа десантники встречаются и вспоминают службу

Я знаю, что у вас есть своя десантная мечта.

- Да, такая чисто десантная мечта. Очень хочется установить памятник Александру Васильевичу Маргелову. Это наш легендарный десантник, Герой России. Он был первым, кто десантировался из транспортного самолета АН-12 внутри боевой бронированной машины десанта БМД-1. Мы уже поднимали этот вопрос, но пока не сложилось. В прошлом году ребята в Череповце открыли бюст Маргелову. Хотелось бы и нам в следующем году сделать что-то такое же, потому что будет юбилей ВДВ.

Что бы пожелали своим товарищам-десантникам?

- Всех десантников города Вологды, всех десантников России поздравляю с праздником, с Днём ВДВ. Будьте такими же, какими вы были в войсках, эталоном, элитой. Покажите себя с лучшей стороны, не злоупотребляйте алкоголем и фонтанами. И, конечно, слава ВДВ!