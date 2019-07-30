2019-07-30T14:49:33+03:00
Общество

40 дней прошло со дня гибели Лизы Дружининой, спасшей детей на Кубенском озере

ВоГУ просит наградить ее государственной наградой
Иван Чухнин
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40 дней назад, 21 июня, погибла Лиза Дружинина, спасшая двух маленьких детей на озере Кубенском.

19-летняя студентка ВоГУ училась на журналиста, была председателем студсовета факультета. Чтобы перейти на третий курс, ей оставалось только было сдать курсовую. Впереди были каникулы и целая жизнь, которая обещала быть для умной и доброй девушки долгой и прекрасной.

21 июня девушка отдыхала в районе деревни Жуково Новленского сельского поселения вместе со своим молодым человеком, его мамой, его маленькими братьями и сестрой.

Как оказалось, возле берега местным предпринимателем был вырыт канал для прохода лодок.

В какой-то момент маленьких детей отнесло на глубину. Лиза и молодой человек бросились спасать детей.

На помощь подоспел мужчина на лодке. Детей вытащили, а обессиленная Лиза ушла под воду.

Ее достали только через пять часов. Она похоронена в родном Вельске.

Сейчас на имя Губернатора области Олега Кувшинникова направлено ходатайство о присвоении Елизавете Дружининой государственной награды РФ «За спасение погибавших» (посмертно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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