В вологодском следственном изоляторе прошёл День смотра полезных дел

В вологодском СИЗО прошёл День смотра полезных дел. Учреждение приняло гостей, среди которых представители общественности, Управления ФСИН России по Вологодской области, православной церкви, прокуратуры, Администрации города, а также родственники осуждённых.

Участниками праздника стали осуждённые из отряда хозобслугиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В учреждении содержатся те, кто находится под следствием, и является обвиняемым по тому или иному делу. Таких в изоляторе около 600 человек.

«Количество постоянно меняется, потому что кого-то отпускают, кого-то осуждают, кого-то привозят из изолятора временного содержания, постоянное движение происходит в учреждении каждый день, кроме выходных. У нас есть отделение для несовершеннолетних. Там находятся подростки от 14 до 18 лет, которые совершили преступление и их заключили под стражу до суда. В настоящее время в отделении семь человек», - пояснил «Комсомолке» заместитель начальника СИЗО-2 Валентин Лисов.

Те, кто показал наилучшие результаты, получили грамоты и подаркиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также в учреждении есть отряд хозяйственного обслуживания. В него входят уже осуждённые, которые отбывают установленное судом наказание. Режим в отряде хозобслуги общий. Эти осуждённые и стали участниками Дня смотра полезных дел. В данный праздник принято подводить итоги работы за год.

«За прошедший год очень многое сделано в учреждении, это касается улучшения условий содержания осужденных отряда хозяйственного обслуживания, проведения ремонтов, улучшения коммунально-бытового комплекса. Большая часть мероприятий сделана силами осужденных, за что им благодарность. В этот день хотел бы пожелать сотрудникам учреждения удачи, успехов в их нелегком труде, терпения, карьерного роста. Осужденным хотелось бы пожелать, чтобы то время, которое вы находитесь здесь , не прошло даром. Для вас это возможность пересмотреть какие-то свои жизненные принципы, чтобы принять правильное решение и никогда больше не попадать в стены ни этого, ни другого исправительного учреждения, а освободиться отсюда желаю условно-досрочно», - сказал на открытии Дня смотра полезных дел заместитель начальника Управления ФСИН России по Вологодской области Владислав Ушаков.

Один осуждённый отправился на свободуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

К празднику в исправительном учреждении начали готовиться задолго до его проведения. Силами осуждённых проведены косметические ремонты, благоустроена территория изолятора, оформлены выставки, подготовлена концертная программа.

К празднику в учреждении подготовили выставку ландшафтного дизайнаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В отряде хозобслуживания содержится 35 человек, шестеро из них - на облегченных условиях. За текущий год состав отряда сменился почти на 30 процентов, условно-досрочно было освобождено шесть человек. Осужденные отряда активно участвуют в погашении исков, вынесенных приговорами судами. За нынешний год в счет погашения исков осужденными выплачено 33 тысячи рублей. За добросовестное отношение к труду и выполнение своих обязанностей, активное участие в жизни отряда объявлено 65 поощрений. Нарушений порядка отбывания наказания в отряде не допущено», - выступил перед собравшимися один из осуждённых.

Комиссия посетила медицинскую часть изолятораФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Тем, кто за прошедший год хорошо показал себя в работе, учёбе, общественной жизни следственного изолятора, на празднике вручили грамоты и подарки. Для одного из осуждённых День смотра полезных дел стал финальной точкой отбывания наказания. В праздник он получил освобождение условно-досрочно. Перерезав красную ленту, молодой человек отправился за ворота учреждения прямо с официальной церемонии открытия.

В пекарне гости смогли попробовать местный хлебФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После чего гости пошли осматривать следственный изолятор. Конкурсная комиссия сначала зашла в комнату для длительных свиданий, следующим объектом, который она оценила, стала медицинская часть учреждения. Гостям показали стоматологический кабинет, аппарат для проведения рентген-обследования и другие помещения. Также конкурсная комиссия посетила школу следственного изолятора, студию кабельного телевидения, пекарню.

Гостям рассказали о работе студии кабельного телевиденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы выпекаем хлеб для своих нужд. Качество хорошее. Объемы у нас порядка 500 килограммов чёрного и 100-200 килограммов пшеничного в сутки», - рассказал гостям мастер участка по выпечке хлеба Владлен Литомин.

Комиссия посмотрела школу учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Гости смогли попробовать местную выпечку. Не обошла стороной делегация и сам отряд хозяйственного обслуживания. Она зашла и в женский, и в мужской корпус.

Делегация зашла в помещения, где проживают осуждённыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На территории учреждения комиссия посмотрела пруд, где водятся караси, а также выставку изделий ландшафтного дизайна. Гостям показали музей учреждения, экспонатам которого позавидовали бы многие подобные учреждения. Финальной точкой осмотра изолятора стал карцер, в котором содержали осуждённых в прошлые века. Сегодня это историческая часть СИЗО.

Комиссия осмотрела пруд на территории СИЗО-2Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Завершился День смотра полезных дел концертной программой, посвящённой театру. Осужденные представили на суд зрителей три постановки, из которых жюри выбрало лучшую.

Добавим, что Дни смотра полезных дел в исправительных учреждениях региона продолжаются в течение месяца. Конкурсной комиссии осталось посетить колонию-поселение в посёлке Суда.