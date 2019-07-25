2019-07-25T16:46:52+03:00
Общество

Телефонного террориста отправили в колонию на три с половиной года

Он дважды позвонил в полицию с сообщениями о взрывах в Севастополе и Мирном
Иван Чухнин
Поделиться:
Две пьяные шутки обернулись колонией.Две пьяные шутки обернулись колонией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Череповце осудили телефонного террориста. Причем он получил реальный срок.

В вину ему поставлено два заведомо ложных сообщения о готовящихся взрывах.

Александр, 1971 года рождения, признан виновным в двух преступлениях по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

25 марта 2019 года в 22:57 Александр находился в гостинице - в одной из комнат дома № 9 на улице Устюженской в Череповце.

Он был пьян и, воспользовавшись чужим сотовым, позвонил в службу «112». Диспетчеру он сообщил о готовящемся взрыве в школе № 37 Севастополя.

Проверку проводили УМВД России по Череповцу и ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Информация не подтвердилась.

Через несколько минут мужчина еще раз позвонил в экстренную службу «112».

На сей раз он сообщил диспетчеру о готовящемся взрыве в гостинице «Воркутинская» в городе Мирный Архангельской области.

Информацию проверяли дважды, но такой гостиницы в Мирном не обнаружили.

Как посчитало следствие, мужчина дестабилизировал работу правоохранительных органов, отвлек их от основной деятельности.

Мужчина вину признал и от дачи показаний в суде отказался.

В ходе следствия он рассказал, что пил спиртное с двумя знакомыми в номере гостиницы «Вояж». Он выпил примерно 0,5 литра водки, затем ему стало плохо, так что он попросил товарища вызвать ему скорую помощь. Тот так и сделал, взяв сотовый телефон ушедшего спать друга.

После этого уже Александр взял телефон и, решив пошутить, позвонил в полицию. Он сделал два звонка, что именно сообщал - он не помнит.

Добавил, что затем приехала скорая помощь, оказала ему медицинскую помощь.

В результате горсуд отправил Александра М. на 3 года 6 месяцев в колонию общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Об этом сообщает пресс-служба областных судов.

К назначенному за два преступления, по ч. 2 ст. 207 УК РФ наказанию суд присоединил дополнительное наказание, не отбытое М. по приговору мирового судьи. Тогда его лишили права на работу, связанную с управлением транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях
«КП» в День сотрудника органов следствия публикует воспоминания Анаит Мелкумовой, которая рассказала о самых запомнившихся ей случаях в карьере
Новости 24
В Череповце в кафе из-за бокала пива мужчина устроил дебош
Грабеж без шума и пыли: вологжане продолжают верить мошенникам
В Вологде хулиганы обстреляли жилой дом
Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл
В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое
В Череповце с провалившейся в канализацию дворнягой произошло чудо
В Харовске завелся пироман
Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом
На "Северстали" стоки чистят растения
Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика
Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков
В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста
Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии