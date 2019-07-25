Телефонного террориста отправили в колонию на три с половиной года

В Череповце осудили телефонного террориста. Причем он получил реальный срок.

В вину ему поставлено два заведомо ложных сообщения о готовящихся взрывах.

Александр, 1971 года рождения, признан виновным в двух преступлениях по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

25 марта 2019 года в 22:57 Александр находился в гостинице - в одной из комнат дома № 9 на улице Устюженской в Череповце.

Он был пьян и, воспользовавшись чужим сотовым, позвонил в службу «112». Диспетчеру он сообщил о готовящемся взрыве в школе № 37 Севастополя.

Проверку проводили УМВД России по Череповцу и ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Информация не подтвердилась.

Через несколько минут мужчина еще раз позвонил в экстренную службу «112».

На сей раз он сообщил диспетчеру о готовящемся взрыве в гостинице «Воркутинская» в городе Мирный Архангельской области.

Информацию проверяли дважды, но такой гостиницы в Мирном не обнаружили.

Как посчитало следствие, мужчина дестабилизировал работу правоохранительных органов, отвлек их от основной деятельности.

Мужчина вину признал и от дачи показаний в суде отказался.

В ходе следствия он рассказал, что пил спиртное с двумя знакомыми в номере гостиницы «Вояж». Он выпил примерно 0,5 литра водки, затем ему стало плохо, так что он попросил товарища вызвать ему скорую помощь. Тот так и сделал, взяв сотовый телефон ушедшего спать друга.

После этого уже Александр взял телефон и, решив пошутить, позвонил в полицию. Он сделал два звонка, что именно сообщал - он не помнит.

Добавил, что затем приехала скорая помощь, оказала ему медицинскую помощь.

В результате горсуд отправил Александра М. на 3 года 6 месяцев в колонию общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Об этом сообщает пресс-служба областных судов.

К назначенному за два преступления, по ч. 2 ст. 207 УК РФ наказанию суд присоединил дополнительное наказание, не отбытое М. по приговору мирового судьи. Тогда его лишили права на работу, связанную с управлением транспортом.