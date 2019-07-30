В Вологодской области пройдет Пятый Цветаевский костер

Цветаевский костер, уже пятый по счету, посвященный 125-летию писательницы Анастасии Цветаевой, загорится на Вологодчине.

Акция включает в себя несколько мероприятий, которые пройдут в Соколе и в Вологде.

Мы связались с организатором Цветаевского костра на Вологодчине, инициатором сохранения Цветаевского дома в Соколе Еленой Титовой, чтобы узнать подробности предстоящего события.

Анастасия Цветаева в Соколе (1948 год). Из архива Ольги Трухачевой.

- Приедут ли на Цветаевский костер почётные гости, родственники Анастасии Цветаевой?

- Несмотря на плотный график, а юбилейные торжества идут в Елабуге, Александрове, Тарусе, Феодосии, Москве, согласие на участие дала внучка писательницы Ольга Трухачева. Она намерена передать Кирилло-Белозерскому музею личные вещи, документы, книги - все, что связано с историей семьи Цветаевых-Трухачевых и Сокола. В Вологде пройдет встреча с Ольгой Андреевной, где она представит экспонаты будущей экспозиции в мемориальной квартире. Кроме того, собираются приехать сотрудники "цветаевских" музеев из Александрова и Павлодара (Казахстан).

- Насколько я знаю, в Соколе дом, где находится квартира, где жила писательница, все еще не передан Кирилло-Белозерскому музею -заповеднику?

- Процесс этот нескорый. Но все-таки проблемы мне не очень понятны Дело, насколько я полагаю, в документах, которые готовит районная власть. Хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее. Сейчас дом охраняют энтузиасты. Производится обход дома - именно так были выявлены несколько несанкционированных проникновений в здание. Каждый раз вызывалась полиция.

- В каком состоянии сейчас дом?

- В июне в самом доме прошел субботник. В нем приняли участие работники сокольских библиотек и музея, волонтеры из Вологды. Приведены в порядок лестница, несколько помещений. Так что планируем, что разговор о событиях 70- летней давности пройдет в стенах, которые это помнят.

- В программе костра - концерт, который назван по- цветаевски - "Серебряные дребезги". Кто примет в нем участие?

- Новую программу готовит вологодская группа "Кудеса". Ирина Бурхаева была гостьей Цветаевского костра. Сейчас она вместе со своими коллегами готовит целую программу. Это исключительно инициатива наших творческих друзей. В репертуаре у вологодских исполнителей и композиторов оказалось просто огромное количество песен на стихи Марины Цветаевой. Кое-что даже пришлось не включать в программу - не может же костер длиться бесконечно!

- Мероприятия пройдут и в Соколе, и в Вологде.

- В Вологде пройдет экскурсия по цветаевским местам. В социальной сети "ВКонтакте" уже открыта запись на нее, очень важно зарегистрироваться, чтобы можно было точнее спланировать. Возможно, придется организовывать не одну группу.

- Все мероприятия бесплатны. Кто помогает вам финансово?

- В прошлом году все финансовые проблемы, в том числе организацию автобуса, небольшие сувениры и подарки для активных участников акции, даже обед для тех, кто выезжал в Сокол, взял на себя депутат Государственной Думы Евгений Шулепов. Сейчас вопрос остается открытым. Надеемся на помощь областного правительства.

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Программа культурно-просветительской акции

«Пятый Цветаевский костёр на Вологодской земле»

В городе Соколе Вологодской области: 28 сентября (суббота) - 10.00 – экскурсия: Цветаевский дом, квартира Трухачевых (ул. Фрунзе, 8); - 11.00 – Цветаевский костёр: выступления участников (площадка на берегу Сухоны, ул. Беднякова); - 13.30 – концерт «Серебряные дребезги» (Сухонский информационно- общественный и культурный центр; ул. Советская, 115)

В Вологде:

29 сентября (воскресенье)

- 11.00 – 12.30 – экскурсия «Цветаевские места в центре Вологды» (встреча участников по адресу: Советский проспект, 6)

30 сентября (понедельник) - 18.00 – встреча с О.А. Трухачёвой (внучкой А.И. Цветаевой) и гостями «Пятого Цветаевского костра на Вологодской земле» (ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 1, зал 12);

3 октября (четверг) - 17.30 - «Круг чтения А.И. Цветаевой» - круглый стол (ВОУНБ, Тендряковский центр, ул. Марии Ульяновой, 7).

Фото из архива Ольги Трухачевой.