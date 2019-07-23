2019-07-23T13:20:20+03:00
Общество

Поисковики ищут родственников погибшего бойца

Его корни - из Кичменско-Городецкого района
Иван Чухнин
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Здесь, прямо под тонким слоем мха, был найден боец-вологжанин.Здесь, прямо под тонким слоем мха, был найден боец-вологжанин.
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В Карелии нашли останки вологодского бойца.

Поисковый отряд "Патриот" из Северодвинска проводил поисковые работы в Лоухском районе Республики Карелия.

Фото ПО "Патриот"ю

Фото ПО "Патриот"ю

Под мхом были обнаружены останки военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной Армии. При погибшем находился заполненный медальон, который удалось расшифровать.

И сейчас поисковики разыскивают родных. Итак, найден боец, который родился в Кичменгско-Городецком районе в 1912 году,

Фото ПО "Патриот".

Фото ПО "Патриот".

Липихин (Лепихин) Григорий Степанович. Место рождения: Калининский с/совет, колхоз "Новый путь". В записке указана родственница - Шавалова Пунинария (Возможно, Пульхерия, - прим ред..) Ивановна. Адрес : Архангельская обл., Маймаксанский р-он, совхоз Лапоминка, дом № 3. Боец призывался из Маймаксанского района Архангельской области.

Известно, что наш земляк погиб в бою в сентябре 1941 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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