Поисковики ищут родственников погибшего бойца

В Карелии нашли останки вологодского бойца.

Поисковый отряд "Патриот" из Северодвинска проводил поисковые работы в Лоухском районе Республики Карелия.

Фото ПО "Патриот"ю

Под мхом были обнаружены останки военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной Армии. При погибшем находился заполненный медальон, который удалось расшифровать.

И сейчас поисковики разыскивают родных. Итак, найден боец, который родился в Кичменгско-Городецком районе в 1912 году,

Фото ПО "Патриот".

Липихин (Лепихин) Григорий Степанович. Место рождения: Калининский с/совет, колхоз "Новый путь". В записке указана родственница - Шавалова Пунинария (Возможно, Пульхерия, - прим ред..) Ивановна. Адрес : Архангельская обл., Маймаксанский р-он, совхоз Лапоминка, дом № 3. Боец призывался из Маймаксанского района Архангельской области.

Известно, что наш земляк погиб в бою в сентябре 1941 года.