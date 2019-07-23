Череповчане построили плот и прошли на нем 120 километров

Семь приятелей из Череповца загорелись мечтой - построить плот, чтобы совершить на нем путешествие. В итоге появился плот размером шесть метров на четыре.

Фото Алексея Давыдова.

Для плавучести было решено использовать пустые бочки, которые удерживает каркас из деревянных реек. Сверху их зарыли досками. На них была установлена восьмиместная палатка - в которой можно было укрыться от щедрых дождей, а также мангал и стулья - рассчитывать на сухую "палубу" в это лето не приходилось .

Фото Алексея Давыдова.

Для большинства подобное приключение было не впервые. На сей раз для плавания они выбрали реку Чагодощу. По словам Алексея Давыдова, плот строился с использованием шуруповерта и бензопилы, и был сооружен за несколько часов. На постройку ушло несколько десятков бочек 12 бочек. И обошелся он буквально в полторы десятка тысяч рублей.

Фото Алексея Давыдова.

Путешествие началось в Чагоде. Как оказалось, отдыха в чистом виде не получилось. Работы хватало всем. Ведь поделив примерный путь на скорость течения, решили не останавливаться на ночевки на берегу, а стали двигаться круглосуточно. Для этого сутки были разбиты на дежурства.

Впрочем, это не гарантировало от посадок на мель или беспроблемного прохождения порогов. Кроме того, речка оказалась довольно извилистой, судно - не слишком маневренным.

Один раз пришлось приставать к берегу и укреплять судно - бочки норовили выскочить из расшатавшегося корсета.

Не обошлось и без потерь. Все, что не закреплено на палубе, могло быть легко взято рекой. Так были утоплены два мангала и спиннинг, уплыли три стула.

Однако потрясающая красота природы, впечатления, которых хватит надолго, с лихвой окупили все сложности перехода.

- Альтернативы такому отдыху нет. Он бесподобный и безальтернативный! - не скрывает эмоций Алексей Давыдов. Кстати, с собой ребята взяли бензиновый генератор, так что могли заряжать гаджеты, а на плоту про ночам горел свет. Успели наловить рыбы - поймали три щуки и окуня, выкупаться. Вымокнуть под дождем и высохнуть на солнце.

Кстати, Алексей и его товарищи - предприниматели. Побывали в различных странах. И все же признают, что именно в таком путешествии происходит единение с природой, которая в вологодских краях на редкость красива.

Протяженность путешествия составила около 120 километров. Оно закончилось через 3, 5 суток у моста на трассе Вологда-Новая Ладога.

Плот ребята передали рыбакам, а участники похода отправились домой на автомобилях.