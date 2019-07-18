«Происходит ломка сознания»

Чуть больше полугода в нашей стране действует новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. С первого января 2019 года за вывоз мусора у населения в каждом субъекте отвечает свой региональный оператор. Соответственно, у жителей появилась и новая статья расходов. У кого-то это просто дополнительная строка в квитанции управляющей компании, а у кого-то – вообще отдельная квитанция.

В нашей области работают два региональных оператора: один отвечает за западную часть региона, второй – за восточную. Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с директором компании «Аквалайн», которая занимается вывозом мусора на востоке области, Алексеем Копейкиным. Он подвёл итоги прошедших шести месяцев становления новой отрасли, обозначил основные проблемные моменты и рассказал о ближайших планах.

Не все перевозчики были готовы работать с первого январяФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Алексей Николаевич, какую оценку вы бы поставили за реализацию мусорной реформы в Вологодской области?

- Вы сказали «мусорная реформа», это словосочетание стало уже нарицательным и несёт негативный оттенок, поэтому мы называем этот процесс становлением новой отрасли. Ведь это действительно целая отрасль. Я считаю, что реализация новой схемы вывоза мусора началась неплохо. Если сравнить наш регион с другими субъектами, то есть такие, где всё прошло лучше, а есть те, где хуже, то есть мы находимся в серединке. И я не могу поставить нам ни пятёрку, ни четвёрку. Моя субъективная оценка – четыре с минусом или три с плюсом.

За чистоту контейнерных площадок региональный оператор ответственности не несётФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Какие основные сложности вы бы выделили за эти полгода? Каким образом удалось их преодолеть?

- Честно говоря, мы немножко с боязнью ожидали нового 2019 года и праздничных каникул. Мы боялись, что у нас всё будет завалено мусором. К слову, во многих регионах именно так и произошло. На тот момент у нас была непонятная ситуация с перевозчиками, но мы, закрыв глаза, доверились им, хотя, мы понимали, что мусор они вывезут, а какие-либо счета мы не сможем предъявить, просто потому что не заключили договор с той или иной управляющей компанией. Мы пошли на некий риск. Перевозчикам была поставлена задача – вывозить весь мусор везде и как можно чаще. В итоге всё прошло благополучно. Есть, конечно, и до сих пор отдельные площадки, где контейнеры переполнены. Причина в том, что кто-то постоянно туда подкидывает мусор. Мы эти адреса знаем, можно сказать, наизусть.

На востоке региона работает около 40 компаний-перевозчиковФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Ещё один момент касается логистики транспорта. Дело в том, что не все перевозчики были готовы сразу с первого января работать по нашей системе мониторинга, а это обязательное условие. Результаты аукционов на вывоз мусора прошли только в середине декабря и с первого января компании уже приступили к работе. Чисто технически мы весь январь отработали, грубо говоря, вслепую. Мы не видели, как перевозчики вывозят мусор, поскольку у них ещё не было установлено специальное оборудование для мониторинга.

Ещё одна болевая точка – это начисления. У нас были ошибки в этом плане. Мы брали информацию с портала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, также в Администрациях районов и сельсоветах. Точность начисления у нас составила 95 процентов.

Ежемесячно в контакт-центр регионального оператора поступает 8-10 тысяч звонковФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также у нас возникли вопросы по организации работы контакт-центра. Мы, конечно, знали, что он необходим, и он был у нас открыт. Но то, что к шести сотрудникам необходимо добавить ещё 36 для того, чтобы обработать 14 тысяч звонков в месяц, для нас стало неожиданностью. От этого мы, честно говоря, были в шоке. После того, как в феврале население получило первые квитанции на оплату новой услуги, у нас телефонные линии были буквально раскалены. Для жителей области мы организовали специальную телефонную линию, чтобы они могли звонить нам бесплатно из любого района. Но для нас такие звонки платные. Так вот мы за февраль потратили на телефонную связь больше миллиона рублей. Сейчас мы эту схему перестраиваем.

Сортировочные станции существуют только в Вологде и Грязовецком районеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

С какими вопросами чаще всего к вам обращаются вологжане?

У нас есть разные способы работы с населением. Вологжане могут к нам обращаться по телефону через контакт-центр, также оставлять письменные заявления в наших офисах, отправлять письма по почте и на электронный ящик, писать сообщения в соцсетях. В месяц мы обрабатываем около 2000 письменных обращений и порядка 8-10 тысяч телефонных звонков. На первом месте, конечно, вопросы, связанные с тарифом. Как раз буквально на днях он изменился, то есть за вывоз мусора в июле вологжане будут платить уже по новому тарифу: 115 рублей 15 копеек в городе и 92 рублей 69 копеек в сельской местности. И на нас уже обрушился шквал звонков по этому поводу. Люди в начале текущего месяца получили квитанции, увидели в них старый тариф и начали с возмущением звонить нам. Хотелось бы ещё раз пояснить, что новый тариф начинает действовать с июля, а значит, в квитанциях он будет отражён в следующем месяце. Квитанции за июль придут в августе.

Фотографии контейнерных площадок в режиме онлайн поступают диспетчеруФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Второй тип обращений от жителей, который можно выделить, связан с перерасчётами. Ситуации бывают разные, когда, например, человек прописан в одном месте, а живёт в другом, или уехал в командировку на длительный срок, или имеет несколько квартир, в которых никто не живёт. Здесь дело в том, что существует некая «дыра» в законе, которая мешает понять, где платить, как произвести перерасчёт и какие документы для этого нужны. И эта проблема сейчас решается на федеральном уровне. Речь идёт о 354-м постановлении правительства, его нужно переделывать именно в части по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется внести поправку, чтобы начисления производились по прописке.

Доступ к автоматизированной системе есть у регионального оператора и у перевозчиковФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Продолжают к нам поступать обращения, когда вологжане разными способами пытаются уйти от оплаты услуги по вывозу мусора. Например, одна из популярных тем, когда жители утверждают, что контейнеры стоят дальше 100 метров от их дома, что не соответствует санитарным нормам. Или ещё пример – звонят и говорят, что у них на контейнере сломана педаль, и он не открывается. Также многие считают, что раз не заключали с региональным оператором договор, то и платить не нужно. Хотя, когда ресурсоснабжающие организации, допустим, заключают контракты методом публичной оферты, то ни у кого вопросов не возникает. В продолжении темы ухода от оплаты услуги добавлю, что есть категория граждан, которые принципиально не платят с начала года. Они, почему-то, уверены, что в связи с изменением тарифа, им будет сделан перерасчёт долга за все предыдущие месяцы. Хотя, это не так.

Каждый перевозчик получил специальный смартфонФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Получается, очень многие до сих пор не хотят принимать эти нововведения…

- Такое недовольство людей можно объединить в одну большую проблему изменения сознания, изменения отношения к этой отрасли. Сегодня происходит ломка сознания.

Если вспомнить классическую пирамиду Маслоу, то на самой низшей ступени – воздух, вода, еда. Далее идёт безопасность. А забота об окружающей среде находится на самом верху, потому человек об экологии не думает, он живет одним днем. В Европе эту ситуацию удалось изменить, у нас в стране этот процесс ещё только начался, происходит перестройка и некая ломка сознания. Мы будем призывать органы местного самоуправления активно в этом участвовать, нам одним не справиться.

За пять месяцев работы в восточной части области вывезли 90 тысяч тонн мусораФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Много ли мусора мы производим?

- За пять месяцев работы по восточной части региона было вывезено порядка 90 тысяч тонн. Большая часть из Вологды, из областной столицы ежесуточно транспортируется до 300 тонн отходов. При этом на сортировку было отправлено более половины всего мусора. В данный момент сортировочные станции существуют только в Вологде и Грязовецком районе. Во всех остальных их пока нет, но к 2021 году мы должны ввести их в эксплуатацию. И в 2022 году все 100 процентов отходов должны сортироваться.

На сортировках, которые сейчас функционируют, мусор разбирается на категории, всё, что можно переработать, идёт на переработку, всё остальное – на полигон. У нас в каждом муниципалитете есть полигоны. В нашей области сейчас их всего 44. А до первого января 2019 года мусор вывозился на 238 полигонов и свалок. Региональные операторы появились как раз для того, чтоб отслеживать единую схему потока отходов, чтобы мы все видели, что перевозчик повёз мусор не на свалку, а на полигон. Наша задача – организовать весь процесс перевозки, заключить контракты со всеми перевозчиками нашей зоны деятельности. Также мы занимаемся начислениями, расчетами и перерасчётами.

Водители мусоровозов ездят по чётким маршрутамФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Каким образом у регионального оператора выстроены взаимоотношения с перевозчиками?

- Сегодня на нашей территории работает около 40 компаний-перевозчиков. Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки мусора. При этом то, что просыпалось в процессе, экипаж мусоровоза должен подобрать. А вот если сама контейнерная площадка грязная, то это уже не наша зона ответственности. Мы убираем только контейнеры. При этом водители мусоровозов в обязательном порядке фиксируют состояние каждой точки, на которую они приехали, до погрузки мусора и после.

Водитель мусоровоза должен обязательно делать фотографии до и после погрузки мусораФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Каждому перевозчику мы выдали специальный смартфон с приложением, с помощью которого экипаж всё фиксирует и отправляет фотографии в нашу автоматизированную систему. Диспетчер это всё отслеживает. Фото передаётся в режиме онлайн. Без него водитель не получит зарплату, а компания не получит деньги. К данной системе имеет доступ руководитель перевозчика и региональный оператор. Но каждый перевозчик видит только свои машины. Эта система позволяет нам доказать, что мы выполняем свою работу. Бывают, например, претензии, когда люди пишут, что у них в конкретный день не вывозили мусор и просят сделать перерасчёт, мы сразу каждый такой случай проверяем.

Какие задачи у регоператора на ближайшее время?

На сегодняшний день процент собираемости у нас достаточно низкий – в среднем около 43 процентов. Есть должники, как среди физических лиц, так и среди юридических, поэтому мы планируем начать с ними активную работу. Самым крупным юрлицам, среди которых, в основном, управляющие компании, мы уже отправили претензионные письма на общую сумму 44 миллиона рублей. Также нам необходимо решить вопрос с организациями и предпринимателями, которые не заключили с нами договор. Есть те, кто использует контейнерные площадки жилых домов или куда-то отвозят свой мусор. Соответственно услугой они пользуются, но её не оплачивают.

Многие юрлица не заключили договор с регоператором и просто куда-то вывозят свой мусорФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На данный момент у нас заключено около 3, 5 тысяч договоров с юридическими лицами, а если открыть реестр, то в восточной части области 19 тысяч индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч юрлиц. И мы нашли способ, как на них выйти. Те предприятия, которые намеренно или не намеренно не заключили с нами договор, при этом пользуются чьей-то контейнерной площадкой, в ближайшее время получат счета за все месяцы с начала года. Также им придёт сопроводительное письмо, проект договора и досудебная претензия с предложением оплатить всё сразу без суда. Это будет такая вторая ломка сознания, только не граждан, а юридических лиц.