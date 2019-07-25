Вологда готовится к приезду высокого гостя

Вологда приводит себя в порядок. В этом многие увидели признаки грядущего визита в областной центр высоких гостей. В частности, называется имя президента страны Владимира Путина.

Так, значительно ускорились работы по берегоукреплению реки. Пока разрытая набережная представляет собой грустное зрелище. Но на "поля" выгнано немыслимое количество строительной техники.

Владельцы зданий на улице Чернышевского, а это единственный путь из аэропорта в центр города, получили предписания привести в порядок внешний вид сооружений.

Так что здание бывшего военного госпиталя уже сверху до низу увешано железными ригелями - вероятно, его закроют или строительной сеткой, или банером, имитирующим благополучие. Прикроют стыд с обеих сторон - и с улицы Чернышевского, и с набережной.

На субботник выходили писатели литературной резиденции, расположенной на улице Чернышевского, 15. Здание обновило свой ярко-желтый наряд.

Фото Группа Дома дяди Гиляя, vk.com

Вероятно, приезд высокого гостя состоится в августе. Это связывают с Днем выборов, который назначен на 8 сентября.