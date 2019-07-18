В инстаграме Леди Гаги требуют вернуть череповецкую преподавательницу в университет

На страничке поп-певицы Леди Гаги в Instagram огромное количество комментариев на русском языке.

Причиной интереса и жаждой высказаться стало то, что именно к ней ушел от российской модели Ирины Шейк актер Брэдли Купер.

Таким образом россияне выражали сочувствие 33-летней соотечественнице. Но этим дело не закончилось. Комментаторы начали активно общаться под фотографиями и откровенно флудить, представляя, как. вероятно, используя переводчик, этот бред будет читать разлучница.

На 18:30 18 июля число комментариев под последним постом певицы составило более 560 тысяч. Причем подавляющее большинство - на русском языке.

Заметим, что обычно публикации певицы набирают около 10 тысяч комментариев.

Журналистка Марианна Максимовская прокомментировала происходящее: "И это не просто месть, но и полная картина «русского мiра» и удивительное братание жителей едва ли не всех бывших советских республик. Наслаждаюсь».

Комментарии можно читать часами. Вот что выбрала Марианна:

«Вернули Крым, вернём и Брэдлика»

«Сталина на тебя нет, гага, лахудра»

«Славяне, просыпаемся, покажем, кто здесь главный»

«Вы тут не только русские халаты и татарские однокровки, тут ещё и мы узбекские тюбетейки»

«Не написал коммент Гаге — не россиянин»

«Мы с моим медведем так смеёмся, аж балалайки пороняли!»

«Подлюка, как морду не накрась, у нашей Иришки ноги длинннееее»

«Братцы, мы же вторую мировую выиграли! Что нам стоит на Гагу насесть?!»

В сети появились десятки всяческих рецептов.

Затронуты были и проблемы России.

Едва кто-то упрекнул тусовщиков Instagram «Ребята, где вы все были, когда пенсионную реформу принимали?», россияне стали собирать в комментариях подписи против пенсионной реформы.

Все это уже названо классическим сетевым флешмобом.

Отметились на страничке леди Гаги и вологжане. Под фотографией Леди Гаги они требуют вернуть в Череповецкий государственный университет любимого преподавателя кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций Диану Минец: "Верните в Череповецкий универ Диану Минец! Это реально крутой препод!"

И эта запись не единственная.