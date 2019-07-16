Вологодская группа «№ ветра» выступила на «Доброфесте»

Вологодская группа «№ ветра» выступила на ярославском фестивале музыки и развлечений «Доброфест». Он прошёл с 11 по 14 июля на аэродроме Левцово, который находится в нескольких километрах от Ярославля. На огромной площади разместились две сцены для музыкантов, палаточные городки для гостей и участников, а также торговые палатки и вся необходимая инфраструктура.

Гости разместились в палаточных лагеряхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе участников «Доброфеста» - несколько десятков музыкальных коллективов, как очень известных, так и только начинающих свой путь. Выступления музыкантов проходили параллельно на двух сценах: Зелёной и Красной. Вологжане выступали на второй. Они появились перед публикой вечером в субботу, 13 июля. Группа представила зрителям свой 40-минутный сет.

Вологодская группа выступила в субботу вечеромФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Вообще нет какой-то конкретной программы для конкретного фестиваля, есть просто определённый наработанный материал, который мы, допустим, отыгрываем в течение нескольких последних концертов. И мы не стали изобретать никаких велосипедов, а взяли отработанную программу, которую мы играем. У нас есть электрическая программа и акустическая. В данном случае мы сыграли электрическую программу. Фестиваль достаточно масштабный, сцена большая, для нас это всё-таки какой-то новый уровень. Не часто мы выступаем на таких больших площадках. И нам есть на что обратить внимание, мы какие-то выводы сделали», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» лидер группы «№ ветра» Иван Моторин.

Музыканты приехали за сутки до выступленияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На «Доброфест» музыканты приехали за сутки до своего выхода на сцену. Из Вологды до Ярославля группа добиралась на трёх автомобилях. В поездку взяли всё необходимое: инструменты для выступления и вещи для проживания на фестивале. Коллектив, как и многие другие участники «Доброфеста», расположился в одном из палаточных лагерей, соответственно, с собой привезли палатки, спальники и другие туристические принадлежности. Кстати, готовиться к выходу на сцену пришлось прямо в лагере, времени для саунд-чека у музыкантов не было. Но это не помешало им достойно представить публике свою программу.

Вологжане поддержали родную группуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Если коснуться истории, то своё начало этот вологодский коллектив берёт с дуэта «Моторин-Морисон», который появился в 2013 году. Спустя полгода с приходом других музыкантов он преобразовался в группу. Правда просуществовала она не долго. Через шесть месяцев молчания солист собрал новый коллектив, который начал играть в стиле «бард-джаз-рок». Этого направления «№ ветра» придерживается до сих пор. Стоит отметить, что группа регулярно выступает на открытых площадках.

Группа регулярно выступает на открытых площадкахФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Вообще летом концертный сезон в плане клубов закрыт. Проходят только фестивали и разные «опенэйры». И у каждого коллектива есть определённый ряд фестивалей для своего стиля исполнения, на которые они могут поехать. И у нас точно так же. Есть мероприятия, на которых мы выступаем. В этом сезоне первый фестиваль у нас прошёл в мае, потом был небольшой перерыв, а с июня мы каждые выходные ездим. И так будет продолжаться всё лето», - пояснил Иван Моторин.

«№ ветра» начался с дуэта в 2013 годуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В 2019 году фестиваль «Доброфест» отметил свой юбилей – 10 лет. В честь такого события он впервые проходил не три дня, как обычно, а четыре. За это время на обеих сценах зрители увидели около 90 музыкальных коллективов. Их выступления начинались утром и продолжались до глубокой ночи.

Выступления продолжались до глубокой ночиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«На самом деле мы не стремимся сделать что-то особенное, потому что иногда наоборот не нужно удивлять публику, а необходимо быть предсказуемыми. Ведь наши люди покупают билеты зачастую за полгода до фестиваля, когда они не знают ни артистов, ни программы, но они точно знают, что мы их не подведём. Поэтому, кроме существующего костяка групп, мы стараемся искать яркие и какие-то необычные российские проекты и всегда стараемся привезти одного-двух иностранных хедлайнеров. Это наша задача с музыкальной точки зрения, а с точки зрения инфраструктуры наша задача сделать пребывание людей здесь комфортным, насколько это возможно», - пояснил корреспонденту КП директор «Доброфеста» Артём Милаков.

Выступления музыкантов шли параллельно на двух сценахФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Юбилейный фестиваль порадовал зрителей составом участников. На сцену вышли такие группы, как «Йорш», «Элизиум», «Тараканы!», «Северный флот», «Louna», «НАИВ», «F.P.G.», «Слот», «Приключения Электроников».

Группа «Пилот» за 10 лет не пропустила ни одного «Доброфеста»Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Как рассказал публике лидер группы «Пилот» Илья Чёрт, их коллектив – единственный, который за 10 лет не пропустил ни одного «Доброфеста». Кроме представителей российской рок-сцены, на «Доброфесте» по традиции выступили гости из-за рубежа. В их числе американская рок-банка «Fever 333» и британские панки «Slaves». Обе команды, несмотря на довольно позднее выступление, собрали большую толпу зрителей.

В числе зарубежных гостей британские панки «Slaves»Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Не так давно на фестивале появился «Garage band» - небольшое помещение, где в уютной обстановке проходят автограф-сессии артистов, презентации альбомов, мастер-классы. На этот раз его программа была очень насыщенной. Зрители послушали стихи, пообщались и сфотографировались с любимыми рок-артистами, также смогли приобрести мерч.

В «Garage band» - отдельная программаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Стоит отметить, что 10-й «Доброфест» побил рекорд по количеству зрителей. Его посетило около 20 тысяч гостей. Это представители самых разных городов. В палаточном лагере они разместились по территориальному принципу. Вместе, рядом друг с другом, отдыхали и вологжане.

Юбилейный «Доброфест» порадовал составом участниковФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы приехали на «Доброфест» второй раз. На этом фестивале нас привлекает именно непередаваемая атмосфера. Есть возможность посетить концерты очень крутых групп, которые в нашу Вологду не приедут, поэтому 200 километров, которые мы проделали, стоят того. Плюс к этому здесь достаточно неплохая организация. Если сравнить «Доброфест» с другими фестивалями, то он всё-таки более цивилизованный, чистый, душевный», - поделился впечатлениями Артём Сергеев из Вологды.

Фестиваль побил рекорд по количеству зрителейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы приехали, чтобы поддержать родную группу «№ ветра. Ощущения просто супер! Организация на фестивале обалденная даже в плане мелочей. Например, нет никаких проблем с вывозом мусора, с очередями. Люди собрались замечательные из разных уголков нашей страны. Такое отношение у всех друг к другу хорошее, доброе. Это прям чувствуется, то есть название «Доброфест» полностью себя оправдывает», - рассказала «Комсомолке» вологжанка Екатерина Сорокина.

Поклонники активно приветствовали рок-артистовФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

О том, что фестиваль по-настоящему добрый говорит и статистика происшествий, которая стремится к нулю.

На 10-м «Доброфесте» погода не подвелаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«У нас действительно всё по-доброму, то есть мы смогли создать такую атмосферу, когда на площадке находятся почти 20 тысяч человек, некоторые из которых выпивают, при этом не проявляется какой-то агрессии. И это нас отличает от других фестивалей. У нас бывает непростая музыка иногда с агрессивными текстами, но за этим всем стоят очень хорошие и добрые внутри люди», - прокомментировал Артём Милаков.

Юбилейный фестиваль продолжался четыре дняФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Завершился фестиваль в воскресенье, 14 июля, около шести вечера. Закрыла юбилейный «Доброфест» группа «Distemper».