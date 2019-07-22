23 из 54 вагонов поезда Воркута - Череповец сошли с рельсов в Коми

В социальных сетях появились фотографии крушения, произошедшего на железной дороге. Небольшая речка размыла насыпь и поезд Воркута – Череповец сошел с рельсов. Часть вагонов существенно повреждены.

Движение приостановлено. Несколько сотен пассажиров прибудут в конечный пункт с существенным опозданием.

Как стало известно, ЧП случилось минувшей ночью, около трех часов, на станции Керки.

Как сообщает МЧС Республики Коми, грузовой поезд из 54 вагонов с углем сообщением Воркута – Череповец пошел под откос. На боку оказались 23 вагона, многие из них покорежены, некоторые оказались на соседнем пути, так же валяется вырванная пара колес.

ЧП случилось из-за размыва железнодорожных путей. В регионе наблюдалась дождливая погода, маленькая река превратилась в бурный поток.

Движение поездов, в том числе нескольких пассажирских, в которых, по официальным данным, находятся почти 500 пассажиров, остановлено.

Планируется, что пассажиры будут находиться на местах в поездах, пока не восстановят сообщение. Они будут обеспечиваться бесплатным питанием.

Сейчас для удобства производства работ часть вагонов отбуксировали в Сосногорск.

По мнению МЧС, на восстановление дороги потребуется не менее 48 часов.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-0000.

Фото: Информационное агенство sever-press.ru

Как сообщает sever-press.ru, это не первое ЧП на железной дороге. В выходные железнодорожное сообщение по маршруту Лабытнанги – Москва было нарушено из-за схода товарных вагонов между станцией Собь и поселком Харп.